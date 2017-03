Hilfe für Reitverein Neschwitz Diebe brachen im Januar in die Sattelkammer der Pferdefreunde ein. Nun spendet der Bautzener Kreissportbund für die Reiter.

Der Reit- und Fahrverein, hier im Bild Vorsitzender Frank Lehder, musste im Januar den Verlust von mehreren Sätteln verkraften. © Uwe Soeder

Die Hilfsbereitschaft reißt nicht ab. Nachdem im Januar Diebe die Sattelkammer des Neschwitzer Reitvereins ausgeräumt hatten, baten viele Vereine den Pferdefreunden ihre Unterstützung an. Nun helfen auch der Kreissportbund und die Kreissparkasse Bautzen dem Reitverein, der in Holschdubrau zu Hause ist. „ Es ist nur ein kleiner Beitrag, aber er ist uns wichtig“, erklärt KSB-Vizepräsident Dietmar Stange. Wie hoch die Spende tatsächlich ausfallen wird, steht noch nicht fest. „Es geht um etwa 1 000 Euro, also knapp die Hälfte dessen, was uns ein neuer Sattel kosten wird“, erklärt Jan Mahr, Vizechef des Neschwitzer Reitvereins.

Die Pferdefreunde können das Geld gut gebrauchen. Der Schaden, den die Diebe damals anrichteten, wird inzwischen auf 48 500 Euro geschätzt. 35 Sättel verlor der Verein in nur einer Nacht. Davon gehörten vier Sättel zu den Vereinspferden, die vor allem von Kindern geritten werden. „Sie konnten weiter trainieren, weil uns andere Vereine ihre Sättel geborgt haben. Aber die müssen wir irgendwann zurückgeben“, so der Vizevereinschef. Inzwischen haben die Neschwitzer Pferdefreunde auch Sättel und Zaumzeug für einige Pferde neu gekauft. „Aber alles können wir nicht ersetzen, denn so viel Geld hat unser kleiner Verein nun auch wieder nicht“, erklärt Mahr. Der Reitverein zählt mehr als 70 Mitglieder. Die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. (SZ/mho)

