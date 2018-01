Hilfe für Radeberger Brand-Opfer Die Hündin der Familie bemerkt das Feuer, muss aber eingeschläfert werden. Spenden sollen einen Welpen finanzieren.

zurück Bild 1 von 4 weiter Jens-Uwe Jackob vor den traurigen Resten, die das schlimme Feuer zwei Tage vor Heiligabend auf seinem Grundstück im Radeberger Süden hinterlassen hat. Die Scheune des Bauernhofs brannte komplett ab, 80 Tiere starben, mehrere Fahrzeuge – wie dieser neue Ford – wurden ein Raub der Flammen. © Bernd Goldammer Jens-Uwe Jackob vor den traurigen Resten, die das schlimme Feuer zwei Tage vor Heiligabend auf seinem Grundstück im Radeberger Süden hinterlassen hat. Die Scheune des Bauernhofs brannte komplett ab, 80 Tiere starben, mehrere Fahrzeuge – wie dieser neue Ford – wurden ein Raub der Flammen.

Der zurzeit in Radeberg gastierende Zirkus „Magic“ gibt preiswert einen Welpen an die Brandopfer ab.

Die beiden Ziegen gehören zu den wenigen Tieren, die das Feuer überlebt haben.

Hündin „Mascha“, ein Kaukasischer Owtscharka, weckte die Familie – musste schwer verletzt eingeschläfert werden.

Radeberg. Es war ein Drama; und das auch noch zwei Tage vor Weihnachten. An der Robert-Bosch-Straße am Radeberger Stadtrand stand die Scheune eines Bauernhofs in meterhohen Flammen. „Die Menschen, die den Hof betreiben, mussten als erstes gerettet werden“, beschreibt Frank Höhme, der Chef der Radeberger Feuerwehr, die gemeinsam mit den Wehren aus Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf in jener Nacht im Einsatz war.

Und die Sorge war berechtigt. Dass am Ende nicht auch noch Menschenleben zu beklagen gewesen waren, hat mit der professionellen Arbeit der Feuerwehren zu tun – aber auch mit der Wachhündin der Familie, mit „Mascha“. Die hatte das Feuer bemerkt und mit ihrem Bellen die schlafende Familie geweckt. Doch die Hündin wurde beim Feuer verletzt, „sie war schwer vom Brand gezeichnet und wir mussten sie in die Tierklinik bringen“, beschreibt Jens-Uwe Jackob, der Grundstückseigentümer. Nach der Untersuchung rieten die Ärzte, dem Tier weitere Qualen zu ersparen. Die Hündin musste eingeschläfert werden …

Viele Radeberger wühlt diese Geschichte auf. Wie das Schicksal der Familie überhaupt, der enorme Schaden. Die Scheune wurde bei dem Feuer komplett zerstört, Fahrzeuge wurden ein Raub der Flammen und auch weitere etwa 80 Tiere starben. Kaninchen, Hühner, ein Schwein. Nun soll zumindest eine kleine Aufmunterung möglich werden, Tierfreunde aus Radeberg wollen der Familie einen neuen Wachhund spendieren. Einen von derselben Rasse. Und ein Zufall kommt ihnen dabei zu Hilfe. Die Idee dazu hatte der Radeberger Hans Traupe; mit seinen ungewöhnlichen Ochsen ist er stadtbekannt. Ochsen, die ja bekanntlich regelmäßig auch Theater spielen – bei den Karl-May-Spielen im nahen Bischofswerda zum Beispiel. Oder um die Weihnachtszeit im Zirkus „Magic“, der als Radeberger Weihnachtszirkus an der Pulsnitzer Straße gastierte. Dort sah Hans Traupe dann die Hunde-Dressur des Zirkus‘ – und es sind just eben Kaukasische Owtscharkas, die der Zirkus „Magic“ in seiner Manege präsentiert. Also die Rasse, zu der auch Wachhündin „Mascha“ gehörte. „Und ich wusste, dass es im Zirkus auch gerade Hundenachwuchs gab, also habe ich nachgefragt“, erzählt Hans Traupe der SZ. Der Zirkus war umgehend bereit, einen Welpen zum Freundschaftspreis abzugeben. Und so startet Hans Traupe nun in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Radeberger Tierschutzverein eine Spendenaktion. Familie Jackob soll einen Hundewelpen bekommen, aus dem Zirkus oder auch aus einem Tierheim „und der wird ihr neuen Mut machen“, hofft Hans Traupe. Die Jackobs sollen sich einen Welpen aussuchen können. Falls mehr Spenden eingehen, als benötigt, wird der Mehrertrag dem Radeberger Tierheim zu Gute kommen.

Andrea und Jens-Uwe Jackob sind gerührt. Wie sie überhaupt von der Anteilnahme der Radeberger beeindruckt waren. „Wir fühlten, dass wir nicht alleine waren“, sagt Jens-Uwe Jackob. Mit dieser Anteilnahme haben die Radeberger sozusagen auch ein Stück dafür zurückgegeben, was die Jackobs mit ihren Tieren und dem Hof ihnen regelmäßig zu Teil werden ließen. Denn Kaninchen, Ziegen, Schafe, die großen Brama-Rasse-Hühner auf dem Hof waren stets Anziehungspunkt für die Kinder aus der Umgebung. „Oft kamen Gruppen der benachbarten Kita Max & Moritz vorbei, das war immer wunderschön“, denkt Andrea Jackob zurück. Liebling der Kinder war stets das Hausschwein, das Jens-Uwe Jackob dann für die Kinder an der Leine führte. Auch dieser Liebling starb in den Flammen … Gerettet werden konnte das Wohnhaus. Demnächst wird auch wieder ein kleiner Wachhund zu Hause sein.

Spenden können ab sofort unter dem Kennwort Brandhilfe auf das Konto DE86 8505 0300 3000 0972 00 des Radeberger Tierschutzvereins überwiesen werden.

