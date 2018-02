Hilfe für private Waldbesitzer Im Staats- und Wettiner-Wald läuft das Aufarbeiten des Sturmholzes. Schwieriger ist das auf privaten Miniflächen. Doch von diesen gibt es Tausende.

Im Staatswald um Moritzburg werden vom Sturmtief Friederike gefällte Bäume aufbereitet. Moderne Forsttechnik ist derzeit Mangelware. Besitzer von privaten Kleinstwaldflächen haben es da schwer. Aber der Sachsenforst bietet Unterstützung an. © Arvid Müller

Moritzburg. Die Schäden, die Sturmtief Friederike vor gut vier Wochen in den Wäldern im Landkreis Meißen angerichtet hat, sind enorm. Die Experten vergleichen sie mit denen von Orkan Kyrill vor elf Jahren.

Allein im 1 500 Hektar großen Staatswald um Moritzburg schätzt der zuständige Revierförster Marko Groß, dass rund 7 500 Festmeter Sturmholz aufgearbeitet werden müssen. In dem angrenzenden Wald der Wettinischen Forstverwaltung sind es laut deren Betriebsleiter Daniel von Sachsen auch noch einmal 6 000 Festmeter auf knapp 1 000 Hektar.

Während im Landes- und in den großen Privatwaldflächen, dazu gehören auch die von Georg Prinz zur Lippe, die Schäden gut abschätzbar sind, ist das im übrigen Wald im Landkreis nicht so einfach. Dabei nehmen die Kleinstwaldflächen sowie der Kirchen- und Körperschaftswald sogar den Großteil ein. Im Revier Meißen des Forstbezirks Dresden sind das immerhin 4 300 Hektar, wie dessen Leiter Ronald Ennersch sagt. „Das Gebiet umfasst etwa den Altkreis Meißen mit Ausnahme von Moritzburg, Radeburg und Nossen.“ Diese Flächen gehören rund 3 400 Waldbesitzern. „Viele dieser Flächen sind nicht einmal so groß wie ein Fußballfeld“, sagt Ronald Ennersch.

Auch vier Wochen nach dem Durchzug von Friederike sei nur eine sehr grobe Schätzung der dort entstandenen Schäden möglich. Der Leiter des Forstreviers Meißen rechnet mit rund 10 000 Festmetern Holz, die der Sturm zumeist umgeworfen hat. Schnelle Hilfe lässt sich auf diesen Flächen allerdings kaum organisieren.

Denn zum einen sind die Forstbetriebe mit dem Aufbereiten des Sturmholzes in den großen Waldgebieten über Monate ausgelastet. Und zum anderen ist ein Einsatz der modernen Holzernte- und -rücketechnik auf den Kleinstwaldflächen kaum möglich.

„Die Kunst besteht jetzt darin, die privaten Waldeigentümer angrenzender Flächen zusammenzubringen“, sagt Ronald Ennersch. Dann sei es auch möglich, den Einsatz von Technik zu planen. Gemeinsam zu agieren sei auch dann sinnvoll und notwendig, wenn das angefallene Sturmholz nicht nur für Heizzwecke verkauft werden soll. „Wer einen höheren Preis erzielen möchte, indem er das anfallende Holz als Industrie-, Paletten- oder gar Stammholz vermarkten will, muss mindesten 20 Kubikmeter, also eine Lkw-Ladung anbieten können“, sagt Dirk Fanko, im Forstbezirk Dresden für den Privat- und Körperschaftswald zuständig. „Das gelingt Kleinstwaldbesitzern nur, wenn sie sich mit anderen zusammen tun.“

Oder mit dem Sachsenforst. Denn wenn sich die Eigentümer einig sind, übernimmt der auch gleich die Aufbereitung und Vermarktung mit, wenn die Technik auf angrenzenden Staatswaldflächen im Einsatz ist.

Generell rät Ronald Ennersch den privaten Waldbesitzern, nach dem Sturm lieber nicht selbst Hand an das Sturmholz zu legen. „Die Unfallgefahr bei der Aufarbeitung der oft unter Spannung stehenden Stämme ist sehr groß.“ Wer es dennoch machen will, sollte zuerst den Stamm vom Wurzelteller trennen.

Doch neben der eigenen Sicherheit sollte beim Aufarbeiten auch noch auf etwas anderes geachtet werden. Zumindest dann, wenn der Waldbesitzer das Sturmholz möglichst gewinnbringend verkaufen will. Dirk Fanko: „Mann kann einen Kiefernstamm einfach in Zwei-Meter-Rollen schneiden und als Industrieholz an Kronospan verkaufen. Oder aber man schaut, was sich davon als Paletten oder gar Stammholz eignet.“ Mit Letzterem lässt sich immerhin etwa der dreifache Preis von Industrieholz erzielen.

Damit Waldbesitzer die Qualität ihres Holzes richtig beurteilen und es auch entsprechend sortieren und vermessen können, bietet der Sachsenforst am 3. März am Forsthaus Kreyern von 9 bis 12.30 Uhr ein Seminar zu diesen Themen an. „Das wird ganz praxisnah an Stämmen und Stapel im Wald durchgeführt“, ergänzt Dirk Fanko. Im Anschluss gibt es noch einen Imbiss aus der Gulaschkanone. Anmeldungen beim Forstbezirk bitte unter Telefon 0351 2530833.

