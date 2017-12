SZ-Aktion Lichtblick Hilfe für Pauls langen Weg Der 17-Jährige wohnt in Langenhennersdorf und lernt in Pirna. Doch abends fährt kein Bus mehr heim. Nun gibt es Ideen.

Am Tag fährt selten ein Bus zwischen Langenhennersdorf und Pirna und abends gar nicht mehr. Weil Paul in Langenhennersdorf wohnt und in Pirna in der Gastronomie lernt, hat er nun ein Problem. © Norbert Millauer

Bad Gottleuba-Berggießhübel. Paul ist nicht allein. Viele haben ähnliche Erfahrungen gemacht und wollen helfen. Paul ist 17, lebt im Kinderhaus Sankt Martin in Langenhennersdorf und macht eine Koch-Lehre in Pirna. Wenn er abends 22 Uhr Schluss hat, fährt kein Bus mehr nach Langenhennersdorf. Im Sommer ist Paul mit dem Fahrrad gefahren und sogar gelaufen, weil ihm die Lehre wichtig ist.

Doch immer laufen, und das auch noch im Winter, das geht nicht. Es bleibt nur das Taxi. Bisher zahlt die Caritas als Träger des Kinderhauses die Kosten. Aus eigener Tasche. Denn dafür kommt das Landratsamt nicht auf. Einen Antrag, ob Paul weniger als die üblichen 75 Prozent vom Lehrlingsgeld für Unterkunft und Verpflegung abgezogen werden, wird vom Landratsamt noch geprüft. Die Caritas hat nun einen Spendenaufruf gestartet. Gebraucht würden 4 500 Euro bis zu Pauls 18. Geburtstag in einem Jahr.

SZ-Leser teilen sein Schicksal – doppelt. Sie berichten auf Facebook und SZ-Online sowie in Leserbriefen von ähnlichen Erfahrungen mit dem öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Gebiet und machen Paul Mut. Annett Haufe-Reichelt zum Beispiel schreibt: „Hut ab vor diesem Jungen.“ Für Marina Schneider ist es eine Schande für dieses reiche Land, dass es an Geld für das Taxi fehlt, weil kein Bus fährt. Es gibt auch Ideen, wie Paul geholfen werden kann. Andrea Caspari und Christian Weber schlagen zum Beispiel vor, das Geld in den Mopedführerschein zu investieren. Für die Caritas durchaus eine Alternative. „Insbesondere, weil wir Paul damit etwas auf den weiteren Weg geben“, sagt Sprecher Sebastian Kieslich. „Vielleicht findet sich auch jemand, der ein Moped finanziert und die ersten Tankfüllungen.“ Die Aktion Lichtblick der Sächsischen Zeitung hat schon mal eine finanzielle Unterstützung zugesichert, sei es für die Taxikosten oder den Führerschein.

Weil es aber bis zum Mopedführerschein auch eine Weile dauert, hat Tom Köhler einen ganz konkreten Vorschlag. „Wenn jeder aus Pirna, der sich hier empört oder Mitleid empfindet, ihn mal an einem Abend heimfährt, wäre das Problem auch gelöst.“ Er würde schon mal einen Abend übernehmen – und weitere Leser folgen ihm: „Ich würde auch fahren.“

Kontakt Caritas: Telefon 0172 5719069

Spendenkonto: Empfänger: Caritasverband Dresden, IBAN: DE 17 750 903 000 1082 03415,

Verwendung: Fahrtkosten

