Hilfe für Mini-Rennfahrer Dohnas Bürgermeister übergab dem Slotracer-Verein eine Spende.

Dohnas Bürgermeister Ralf Müller (l.) mit Jona , Paul und Oliver Kulz vom Slotracer-Verein. © Kristin Richter

Ralf Müller hat ein Herz für die Vereine und den Sport. Deshalb schenkte der Dohnaer Bürgermeister jetzt dem neuen Slotracer-Verein zwei Fahrzeuge und Regler im Wert von knapp 1 000 Euro. „Ich möchte damit den Verein und den Sport unterstützen“, sagt er. „Wenn die Sportler Erfolg haben, werben sie auch für Dohna.“ Außerdem passe der Rennsport mit den kleinen Autos zum Image der sportlichen Stadt. Der Verein wurde im Oktober gegründet und stellte sich am Sonnabend erstmals der Öffentlichkeit vor. Im November werden in Dohna ostdeutsche Meisterschaften ausgetragen. Bis dahin ist jeden Freitag, ab 18 Uhr, Clubabend, bei dem vorbeischauen kann, wer will. Die Vereinsräume mit der Rennbahn befinden sich auf der Müglitztalstraße neben der Zeremonia. (SZ/sab)

