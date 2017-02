Hilfe für Mediziner hat sich bewährt Tagsüber haben die Roßweiner Feuerwehrleute personelle Probleme. Nachts fahren sie die Notärzte zu den Patienten.

Allgemeinmediziner Clemens Otto greift bei Notdiensten nach wie vor gern auf den Fahrdienst der Feuerwehr Roßwein zurück. Den hat Altwehrleiter Klaus Bernhard etabliert. 2016 fuhren die Feuerwehrleute 277 Einsätze mit Notärzten. © DA-Archiv

Eine Alarmierung, wie sie nur ganz selten vorkommt, erreichte die Feuerwehrkameraden am 27. Februar: Um 18.30 Uhr drohten an der Goldbornstraße Kinder abzustürzen. Roßweins Wehrleiter René Bernhard erinnert sich, was vorgefallen war: „Die Kinder waren über ein Feld gekommen und wollten einen Hang runterrutschen. Da geht es dann aber steil runter. Deshalb haben wir sie retten müssen.“

Insgesamt wurden die Feuerwehrmänner und -frauen im vergangenen Jahr zu 56 Einsätzen gerufen: 20 Brände, 30 technische Hilfeleistungen und sechs sonstige Einsätze wie beispielsweise die Absicherung von Veranstaltungen.

Die Kameraden sind dabei nicht nur auf Roßweiner Flur im Einsatz. Zwölfmal seien sie zu sogenannten überörtlichen Bränden ausgerückt – zum Beispiel in Richtung Döbeln oder Meißen. Oftmals wird dabei die Drehleiter angefordert. So geschehen beispielsweise am 5. November. Um 9.23 Uhr waren sie zu einem Wohnungsbrand in Starbach bei Nossen gerufen worden. Unter dem Brandschutt war eine Leiche entdeckt worden – wie sich später herausstellte, handelte es sich um den Hausbewohner. „Das war der einzige Einsatz, bei dem es einen Toten gab. Ansonsten gab es keine besonderen Vorfälle“, so Gemeindewehrleiter Wolfram Schirmer.

Nachts mit dem Arzt unterwegs

Die Feuerwehr Roßwein hat im vergangenen Jahr 277-mal den Arzt vom Rettungsdienst gefahren. Und das freiwillig und regelmäßig. Jeder Arzt hat turnusmäßig Bereitschaftsdienst über die Kassenärztliche Vereinigung. Die Schichten sind lang. „Wir unterstützen die Ärzte beim Fahren. Dazu nutzen wir unseren VW Passat der Feuerwehr Roßwein“, erklärt Stadtwehrleiter Bernhard. Konkret sind die Männer mit Allgemeinmediziner Clemens Otto sowie den Ärzten des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Döbeln in der Region Roßwein unterwegs. Das habe verschiedene Gründe, wie René Bernhard erläutert: „Einige der Ärzte kommen von auswärts und kennen sich in der Gegend daher nicht so gut aus.“ Zudem könnten sich die Ärzte während der Fahrten kurz erholen. „Wenn der Arzt gerufen wird, holen wir ihn ab, bringen ihn zum Patienten und wieder zurück – insofern er nicht gleich nochmal gerufen wird“, so Bernhard. Wenn nötig, packen die Feuerwehrleute auch mal mit an. Um diese Arbeit abzudecken, würden die Kameraden Schichtpläne aufstellen. „Wir bekommen von den Ärzten die Dienstpläne und können uns dann darauf einstellen“, ergänzt er. Seit nunmehr elf Jahren wird das schon so gehandhabt. Die Idee dazu hatte der frühere Feuerwehrchef Klaus Bernhard. „Mein Vater und Dr. Schubert haben sich damals zusammengesetzt und überlegt, was sie gegen den Ärztemangel auf dem Land tun können und sind zu dieser Lösung gekommen. Sie hat sich bewährt“, sagt René Bernhard.

Zur Stadt Roßwein gehören insgesamt sieben Ortswehren: Littdorf, Otzdorf, Niederstriegis, Roßwein, Gleisberg, Seifersdorf und Haßlau. „Insgesamt sind wir 142 Kameraden, davon 15 Frauen“, sagt Schirmer. Zudem existieren vier Jugendfeuerwehren.

Atemschutzgeräteträger sind knapp

Ein großes Problem sei die Tageseinsatzbereitschaft. Die könne „gerade so erreicht werden, und dass auch nur, wenn mehrere Feuerwehren alarmiert werden“, so Schirmer. Es sei ein allgemeiner Trend, der alle Wehren vor Herausforderungen stellt. „Denn nicht die Anzahl der Leute ist das Problem, sondern die Zahl der speziell ausgebildeten Kräfte – beispielsweise fehlen Atemschutzgeräteträger“, so Wolfram Schirmer. Wenn es brennt, müssen laut Vorschrift vier Atemschutzgeräteträger an der Einsatzstelle sein. Stadtwehrleiter René Bernhard erklärt den Grund: „Zwei Leute bilden einen Trupp. Die gehen rein, draußen muss ein Sicherheitstrupp stehen.“ Im Falle eines Großbrandes würden aber ohnehin mehrere, auch „ortsfremde“ Wehren verständigt, sodass meist ausreichend Atemschutzgeräteträger an der Einsatzstelle seien, ergänzt er.

Allgemeiner ärztlicher Bereitschaftsdienst: Montag, Dienstag, Donnerstag 19 bis 7 Uhr; Mittwoch: 14 bis 7 Uhr, Freitag durchgängig bis Montag 14 bis 7 Uhr; gesetzliche Feiertage, Brückentage vom Vorabend 19 Uhr bis zum darauf folgenden Werktag 7 Uhr

zur Startseite