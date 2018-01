Hilfe für Künstler nach Krone-Aus Der Bautzener Veranstaltungsort schließt. Nun sind Alternativen gefragt.

Die Krone schließt – ein Problem für Veranstalter und Künstler. © Uwe Soeder

Bautzen. Bautzen möchte jenen Künstlern ein Angebot machen, die bislang in der Stadthalle „Krone“ aufgetreten sind. Das teilt die Verwaltung mit. „Im Einzelfall stehen wir als Ansprechpartner für jene gern zur Verfügung“, erklärt Stadtsprecher André Wucht. Die Onnasch-Gruppe aus Berlin will schon seit Monaten das Gebäude samt Parkplatz verkaufen. Mitte Januar kündigte dessen Chef, Alexander Kindermann an, dass er die Stadthalle nun schließen wird.

Das heißt aber auch, dass sich einige Künstler einen neuen Veranstaltungsraum suchen müssen. „Natürlich ist es bedauerlich, wenn Bautzen ein Veranstaltungsort weniger zur Verfügung steht“, erklärt Wucht. Die Stadt habe allerdings keinen Einfluss auf die Entscheidung des Eigentümers. Wucht verweist auf die Mehrzweckhalle am Schützenplatz. „Dort hat es schon eine Reihe von gelungenen Großveranstaltungen gegeben“, erklärt er. Denkbar sei es auch, dass Angebote der Künstler in andere Events integriert werden, wie beispielsweise in den Bautzener Frühling. (SZ/mho)

