Hilfe für Kinderhospiz Die Initiative „Lausitz hilft“ des Cyrill-Methodius-Vereins engagiert sich beispielsweise auch im litauischen Vilnius.

Die diesjährige Initiative „Lausitz hilft“ des Cyrill-Methodius-Vereins gilt dem Kinderhospiz in Vilnius (Litauen). Dies unter-streicht Vorsitzender Jurij Špitank in der Wochenzeitschrift Katolski Poso³. Das Hospiz wurde vor Jahren aus einer Klosterruine erbaut. Heute arbeiten dort 29 Angestellte. Es sind Ärzte, Pfleger, Hauspersonal und Verwaltung. Sie werden unterstützt durch 30 ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter. In dem Hospiz – dem einzigen Kinderhospiz in ganz Litauen – leben derzeit 14 junge Bewohner.

Vor einigen Monaten haben das Universitätskrankenhaus Vilnius und der Bund katholischer Frauen die Leitung des Hospizes gebeten, das Haus um zehn Plätze zu erweitern. Die Baukosten dafür betragen rund eine Million Euro. Der Cyrill-Methodius-Verein will dieses Anliegen im Interesse der betreuten Mädchen und Jungen unbedingt unterstützen, heißt es ausdrücklich, Man bittet deshalb ganz herzlich um eine Spendenzahlung auf untenstehendes Konto in Dresden.

Kontakt: Cyrill-Methodius-Verein e. V., IBAN: DE 65 750 90 300 000 828 23 66, BIC: GENO DEF 1M 05, LIGA-Bank Dresden. Auf Wunsch werden selbstverständlich auch Spendenquittungen ausgestellt.

