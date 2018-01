Hilfe für Kinder in Löbtau Im Stadtteil leben auch viele sozial benachteiligte Familien. Ein Jugendtreff gibt Halt und eine Struktur für den Alltag.

Jörg Werner überrascht die siebenjährige Sarah mit einem kleinen Geschenk. Im Moosmutzelhaus Löbtau verbringen viele Kinder, auch aus benachteiligten Familien, ihre Freizeit. © Sven Ellger

Bunter Wolkenschleim soll es sein. Wolkenschleim? Was ist denn das? Die siebenjährige Sarah weiß genau, was sie damit machen will. Tief in sich versunken betrachtet sie das bunte Paket. Still genießt sie es, diesen Schatz in den Händen zu halten. Die Freude ist groß. Ein schöner Tag.

Den haben das Mädchen und 23 andere Kinder aus Löbtau jetzt erlebt. Eigentlich war Weihnachten schon lange vorbei. Trotzdem gab es jetzt noch einmal Geschenke. Jörg Werner, Inhaber vom Spätshop an der Kesselsdorfer Straße, hat zusammen mit seinen Kunden Geld gesammelt. Damit wollen sie den Kindern im Kinder- und Jugendtreff Moosmutzelhaus eine Freude machen. Bis zu 20 Kinder aus Cotta, Löbtau und Gorbitz verbringen hier ihre Nachmittage. Viele von ihnen kommen aus sozial benachteiligten Familien, bestätigt Jan Güldemann von der Kindervereinigung, dem Träger der Einrichtung. Nicht nur im nahen Plattengebiet leben Menschen, die von Geld aus dem sozialen System abhängig sind, ihren geringen Lohn aufstocken müssen oder arbeitslos sind. „Löbtau ist ein sozial durchmischtes Viertel“, sagt der Experte. Auch hier leben Familien, in denen das Geld knapp ist. Wenn nichts übrig bleibt für Sport- oder Musikkurse am Nachmittag, suchen die Kinder im Moosmutzelhaus nach Beschäftigung. Das Angebot ist beliebt. Zudem steigt die Anzahl der Kinder im Viertel insgesamt. Viele Familien und Studenten ziehen in den Stadtteil.

So haben sich seit dem Jahr 2000 die Einwohnerzahlen kontinuierlich erhöht. 20 300 Menschen sollen der Statistik nach 2025 in dem Stadtteil leben. Und diese

werden immer jünger. In Dresden liegt der Altersdurchschnitt bei 43 Jahren. Der Durchschnitts-Löbtauer ist hingegen gerade einmal 35 Jahre alt und damit acht Jahre jünger als der Durchschnitts-Dresdner.

Jörg Werner unterstützt die Arbeit im Moosmutzelhaus seit einigen Jahren. Die Freude der Kinder ist Ansporn für den 40-Jährigen. Viele seiner Kunden haben sofort mitgemacht. Der Zusammenhalt im Viertel klappt. Im vergangenen Jahr hat zudem die Town & Country Stiftung die Erzieher unterstützt. Für das Projekt zur gesunden Ernährung gab es 1 000 Euro. Davon wurden Hochbeete gebaut. Im Sommer wollen die Kinder hier wieder Gemüse ernten.

zur Startseite