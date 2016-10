Hilfe für in Not geratene Arnsdorfer Ein neuer Verein wurde ins Leben gerufen. Seinen ersten Einsatz hat er bereits erfolgreich absolviert.

Daniel Skupin und Franziska Martin gehören zum Vorstand des neuen Vereins „Arnsdorf hilft“. Sie wollen jeden Menschen in der Gemeinde, der Hilfe sucht, nach besten Möglichkeiten unterstützen. © Thorsten Eckert

Die in Flammen stehenden Scheunen der Fischbacher Familie Robert bescherte dem Verein „Arnsdorf hilft“ Anfang September ein wahres Formel-1-Rennen. Denn eigentlich steckte der Verein noch in seinen Babyschuhen, war in seinen Strukturen noch nicht so weit, dass er hätte aktiv werden können. Doch das Unglück der Familie ließ den Mitgliedern keine Wahl: Sie wollten und mussten helfen. Die betroffene Familie hatte zwar direkt nach dem Vorfall von vielen Mitmenschen direkte Hilfe angeboten bekommen, doch neben der praktischen Hilfe musste es auch ein Spendenkonto geben, da auch finanzielle Unterstützung von Bürgern angeboten wurde. Dieses Konto einzurichten, schrieb sich der Verein „Arnsdorf hilft“ auf die Fahnen.

Doch das bescherte den Mitgliedern wie eingangs angesprochen einen wahren Marathonlauf. Denn binnen weniger Tage mussten sie nicht nur ein Vereinskonto eröffnen, sondern auch die Homepage des Vereins aus der Taufe heben. „Wir wollten natürlich, dass die Arnsdorfer Bürger sehen, dass wir ein vertrauensvoller Verein sind und dazu gehört auch ein ordentlicher Internetauftritt“, berichtet Daniel Skupin, einer der insgesamt fünf Vorstandsmitglieder. „Der Vorfall hat uns in unserer Arbeit definitiv beschleunigt“, fügt auch Franziska Martin, ebenfalls Vorstandsmitglied, lachend hinzu. Doch die schnelle und engagierte Arbeit des Vereins hat die Familie Robert extrem entlastet. „Die Spendenbereitschaft der Bürger war da, sie ließ sich nur nicht kanalisieren“, so Franziska Martin. Und eben diesen Part hat der Verein übernommen. Die Resonanz der Arnsdorfer beeindruckte dabei die Mitglieder unglaublich, denn stolze zehn Prozent der Schadenssumme, die bei dem Brand in Fischbach entstanden ist, konnten über den Spendenaufruf gesammelt werden. Und auch wenn der erste Einsatz wie ein Überfallkommando auf die Vereinsmitglieder wirkte, so war er dennoch erfolgreich.

Dialog war zwingend

Doch welches Ziel verfolgt der Verein eigentlich? Welche Gedanken und Ideen stecken hinter dem Namen „Arnsdorf hilft“? Der Grundgedanke ist schnell erklärt: Der Verein möchte in Not geratenen Arnsdorfern unter die Arme greifen. Dabei ist es völlig egal, ob der Hilfesuchende bereits seit 40 Jahren in der Gemeinde lebt, vor einem Jahr erst hinzugezogen ist oder erst seit drei Tagen in Arnsdorf lebt. „Der erste Gedanke an solch einen Verein kam uns, als die Flüchtlingskrise auf ihrem Höhepunkt war“, berichtet Franziska Martin. Damals gab es in Arnsdorf die sogenannten Runden Tische für Asyl, an denen das Thema intensiv besprochen wurde, denn auch die kleine sächsische Gemeinde sollte Flüchtlinge aufnehmen. Dass die geplante Asylunterkunft in Arnsdorf die Gemüter bewegte, konnte in den nachfolgenden Monaten jeder sehen und hören. Und auch, dass ein Dialog miteinander zwingend erforderlich war. Im März beschäftigten sich schließlich einige Arnsdorfer intensiv mit der Vorbereitung einer Vereinsgründung. Nur wenige Monate später kam dann aber aus dem Landratsamt Bautzen die Nachricht, dass die Asylunterkunft in der Gemeinde vorerst nicht benötigt wird. Diese Botschaft war aber für die Vereinsmitglieder kein Grund, ihre Idee zu beerdigen. Denn es soll und sollte natürlich vordergründig nie nur um Hilfe für Flüchtlinge gehen, sondern um Hilfe für jeden in Arnsdorf lebenden Menschen. Egal, ob Kleinkind, Teenager, Arbeitsloser, Rentner oder Migrant. „Wer nach Hilfe fragt, soll sie nach unseren Möglichkeiten erhalten“, so Daniel Skupin.

Auch Vermittler bei Alltäglichem

Grundsätzlich sieht sich der Verein dabei auch als Vermittler. Ein ganz einfaches Beispiel: eine junge Familie sucht einen Babysitter oder ein frisch zusammengezogenes Paar benötigt eine Waschmaschine. Für solche Fälle kann die Homepage des Vereins als Vermittler-Plattform genutzt werden. „Es geht darum, dass die Bürger füreinander da sind. Um Nachbarschaftshilfe“, erklärt Daniel Skupin. Aber auch direkte Hilfe, wie eben bei der Familie Robert oder im Falle eines erneuten Hochwassers, soll künftig Hilfe geleistet werden. „Natürlich müssen wir uns noch ein breites Netzwerk aufbauen. Dafür werden wir auch die Gespräche mit anderen Arnsdorfer Vereinen und Institutionen suchen“, erklärt das Vorstandsmitglied. Kräfte gemeinsam zu bündeln, das sei das Ziel.

Und auch das Thema Integration von Flüchtlingen wird den Verein weiterhin beschäftigen, auch wenn das Thema in Arnsdorf vorerst keine Rolle mehr spielt. „Es kann aber genauso gut sein, dass es uns irgendwann wieder betrifft, auch wenn es nicht morgen ist“, erklärt Daniel Skupin. Für diesen Fall wollen die Mitglieder Vorsorge leisten und das direkte Gespräch mit den Bürgern suchen. Eine Plattform für politische Diskussionen will der Verein aber auf keinen Fall sein. „Wir wollen für die Gemeinde in der Gemeinde etwas tun und Not lindern“, fasst Daniel Skupin das Ansinnen des Vereins „Arnsdorf hilft“ zusammen.

