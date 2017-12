Hilfe für flatterhafte Geschöpfe Viele Naturfreunde folgten dem Aufruf, sich für Schmetterlinge zu engagieren. Auch im Osterzgebirge.

Zauberhaft sieht es aus, wenn sich im Sommer ein Schmetterling, hier ein Weißling, auf blühenden Pflanzen niederlässt, um Nektar zu saugen. Und nützlich sind die Tiere auch. Wie die Bienen und andere Insekten bestäuben sie die Pflanzen. © SZ/Uwe Soeder

Osterzgebirge. Dutzende Schmetterlinge flattern von Blüte zu Blüte, um mit ihrem Rüssel den Nektar aufzusaugen. Das ist ein seltenes Bild geworden, nicht erst seit diesem Sommer. Um dem Artensterben zu begegnen, nahmen in den vergangenen drei Jahren viele Menschen am Projekt „Puppenstube gesucht – Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“ teil. Nun fand die Abschlussveranstaltung der Mitmachaktion in Nationalparkzentrum in Bad Schandau statt. Sie wurde im Mai 2015 von der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt (Lanu) ins Leben gerufen. Partner waren das Senckenberg-Museum für Tierkunde Dresden, die Landesverbände des Naturschutzbundes Deutschland und des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege sowie der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz.

Wie ist die derzeitige Situation?





Laut einem 2013 veröffentlichten Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA hat sich die Tagfalterpopulation zwischen 1990 und 2011 halbiert. In Sachsen sind laut Dr. Matthias Nuß vom Senckenberg-Museum für Tierkunde Dresden 13 Prozent der Tagfalterarten ausgestorben. Mehr als die Hälfte der sächsischen Tagfalterarten steht auf der Roten Liste.

Wer konnte mitmachen?





Mitmachen konnte bei der Aktion jeder. Denn, so wurde es häufig gesagt, Artenschutz fängt vor der Haustür an. Auch im Osterzgebirge und der Sächsischen Schweiz haben sich Schmetterlingshelfer gefunden. Beispielsweise pflegt Bettina Lemke im Klingenberger Ortsteil Röthenbach eine Schmetterlingswiese. Im Kleingartenverein „Am Wesenitzbogen“ in Pirna-Jessen bewirtschaftet Frieder Sonntag einen Garten möglichst schmetterlingsfreundlich und macht damit deutlich, dass man auch in einem eingeschränkten Umfeld und mit einfachen Mitteln sehr viel für den Schutz der Tagfalter tun kann.

Mit den Vorgaben in einem Kleingartenverein sei das gar nicht so einfach. Daher muss er etwa alle acht Wochen seine Wiese mähen. Aber er habe auch viele Blumen gepflanzt, sodass immer etwas für die Schmetterlinge blühe. „Ich freue mich sehr darüber, die Falter in meinem Garten zu haben“, sagt er. „Sie sind ja auch sehr nützlich.“ Vor dem Winter habe er sogar schon einmal die Puppen des Schwalbenschwanzes eingesammelt, in einem Glas überwintert und in Frühjahr wieder rausgesetzt.

Gerade in urbanen, also städtischen Gebieten bestehe erhebliches Potenzial, um Lebensraum für Schmetterlinge zu schaffen, sagt Annett Brünner von der Lanu. Die Mitmachaktion rief daher dazu auf, Freiflächen schmetterlingsgerecht zu pflegen.

Auch wenn das Projekt formal beendet wurde, geht es weiter. „Man kann auch weiterhin Schmetterlingswiesen auf der Homepage eintragen“, so Annett Brünner. Und auch einen Wiesenworkshop soll es im kommenden März wieder geben. Derzeit besprechen die Projektträger, wie es sonst noch weitergehen kann.

War das Projekt erfolgreich?

Heute werden in Sachsen 170 Wiesen als Lebensraum für Schmetterlinge bewirtschaftet. Zu erkennen sind sie am Wiesenschild. Nicht nur Privatpersonen beteiligen sich daran, sondern auch Gemeinden, Kleingartenvereine oder Wohnungsgenossenschaften.

Einig waren sich die Projektpartner, dass die Aktion ein Erfolg war. Um den zu würdigen, war auch Umweltstaatssekretär Herbert Wolff gekommen. „Diese Aktion macht auf das Problem des Artenrückgangs aufmerksam und ermutigt Bürger dazu, mit freiwilligen Maßnahmen einen Beitrag zum Erhalt der Tagfalter und damit zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten“, so Wolff. Das Projekt zeige, dass bereits einfache Maßnahmen ausreichen, um mehr Vielfalt auf Wiesen zu erreichen.

Was schadet den Schmetterlingen?





Durch die intensive Bewirtschaftung werden landwirtschaftliche Flächen stark verändert. Einheitliche Grünflächen entstehen, die den Tagfaltern keinen Lebensraum mehr bieten. Die ausgebrachten Pestizide töten zudem viele Schmetterlinge.

Die meisten Tagfalter leben auf Wiesen, Trockenrasen, Waldlichtungen oder Wegrändern, die gemäht werden müssen, da sie sonst mit Büschen und Bäumen zuwachsen. Oft werden dabei allerdings die Lebensräume der Schmetterlinge zerstört. Wiesen, die ständig vollständig gemäht werden, sind für Schmetterlinge tödlich. Denn die gesamte Entwicklung eines Schmetterlings spielt sich in dieser Wiese ab. Und das während des gesamten Jahres. Die Tiere legen ihre Eier an Pflanzen in der Wiese ab. Daraus entwickelt sich eine Larve, die sich verpuppt und zum Schmetterling wird. „Es gibt keine Zeit im Jahr, zu der man eine Wiese vollständig mähen kann, ohne dass man die Schmetterlingspopulation komplett auslöscht“, so Dr. Nuß. Auch die gängigen Mähgeräte seien tödlich für die Schmetterlinge. Denn die rotierenden Mähwerke schneiden und schlagen die Vegetation mehrfach. Mulchgeräte zerkleinern das Mähgut sogar stark. Das überleben die wenigsten Insekten.

Was kann man tun?





Um eine Wiese als solche zu erhalten, muss sie gemäht werden. Entscheidend für Tagfalter ist dabei, wie man mäht und wie oft. Um Pflanzen und Schmetterlingen Zeit zu geben, sich zu entwickeln, sollte man nur ein- bis zweimal pro Jahr mähen. Und nie die gesamte Fläche. Teilflächen sollten stets stehen gelassen werden. Dorthin können sich dann auch Tiere von den gemähten Flächen flüchten. „Wenn man 10 bis 30 Prozent der Wiese ungemäht belässt, kann sich die Population der Tagfalter weiterentwickeln“, so Matthias Nuß. Auch über den Winter müsse man Pflanzen stehen lassen, weil Raupen und Puppen darin überwintern. Zum Mähen sollten Geräte mit schneidenden Mähwerken wie Balkenmäher verwendet werden. Oder die gute alte Handsense. Mit diesen Geräten wird nur in horizontaler Ebene geschnitten. Darüber und darunter überleben die Insekten. Wichtig ist es auch, das Mähgut von der Wiese zu räumen.

www.schmetterlingswiesen.de

