Hilfe für Familie Turmfalke

Es ist Brutzeit für die heimischen Vögel, und nicht immer geht alles glatt. Johannes Oma hat in Rothenburg einen kleinen Turmfalken aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet und anschließend genau das Richtige getan. Sie hat ihn in die Obhut von Falkner Rudolf Garack in Rothenburg gegeben, der den kleinen Raubvogel liebevoll und fachgerecht aufpäppelte. Johanne durfte ihn besuchen, und es ist ihr ganz deutlich anzusehen, dass sie ihrer Oma in Sachen Tierliebe in nichts nachsteht. Mittlerweile ist der kleine Falke hoffentlich wieder bei seinen Eltern. Die kreisten über dem Krankenhausgelände und riefen nach ihrem Nachwuchs, der Kleine machte sich auch lautstark bemerkbar. Text: Eveline Neumann/Foto: Vera Malischke

