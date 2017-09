Hilfe für die Zukunft nepalesischer Jungs Julia Gabriel half in Nepal, kam wieder und bereitet nun ihre nächste Reise vor. Zwischendurch traf sie eine Entscheidung.

Julia Gabriel half während ihres Freiwilligen-Aufenthaltes in Nepal in einem Heim. Das unterstützt sie nun weiter. © privat

Am Anfang wusste sie über Nepal so viel wie die meisten von uns: Nämlich so gut wie nichts. In den vergangenen reichlich zwei Jahren hat sich das bei Julia Gabriel geändert. Erst absolvierte sie einen mehrmonatigen Freiwilligendienst in dem Land. Kaum war sie zurück, erschütterte ein Erdbeben Nepal. Julia und die anderen Freiwilligen machten sich Sorgen um die Menschen, die ihnen ans Herz gewachsen waren. Besonders die Kinder aus dem Mädchen-, dem Jungen- und dem Behindertenheim, in dem sie gearbeitet hatten. Sie versuchten zu helfen und gründeten schließlich einen Verein – Wings for Nepal – Flügel für Nepal.

Er kümmert sich um etwa 20 Jungen verschiedenen Alters, die nach dem Erdbeben 2015 sich selbst überlassen wurden.

Dank des Projektes haben sie ein Dach über dem Kopf, können die Schule abschließen und eine Ausbildung oder ein Studium beginnen, sagt Julia Gabriel. „So werden sie letztendlich in der Lage sein, sich selbst zu versorgen.“ Einige Jungs beenden bald die Schule, dann werden weitere Jugendliche in das Projekt aufgenommen. Andere studieren oder lernen zum Beispiel im Hotel- und Restaurantgewerbe. In einem Land mit über 50 Prozent Analphabeten ist Bildung die einzige Chance der Armut zu entkommen.

Als einer der Jungen einen schweren Unfall hatte, konnte er dank der Spenden über den Verein behandelt werden. „Er befindet sich jetzt auf dem Weg der Besserung“, sagt Julia. Für sie ein Beweis, dass das Projekt und der Verein tatsächlich etwas bewegen können. „Aufgrund meines persönlichen Kontaktes zu den sechs anderen deutschen Mitgliedern des Vereines kann ich versichern, dass die Spenden zu 100 Prozent in das Projekt fließen.“ Und weil der Heidenauerin die Jungs, die sie vor zwei Jahren kennenlernte und mit denen sie noch immer in Kontakt steht, sehr am Herzen liegen, versucht sie, weitere Unterstützer für die „Flügel für Nepal“ zu finden.

Die ersten Spenden, die sie während ihres Aufenthaltes in Nepal spontan sammelte, kamen von ihren Eltern. Sie hatten ihnen von der Situation vor Ort erzählt, und sie sammelten prompt Geld. Davon kaufte Julia damals Windeln, Zahnbürsten und neuen Fußboden für das Heim. Außerdem gingen sie und die anderen Helfer mit jedem der zwölf Kinder zum Zahnarzt, was bei der schlechter Zahngesundheit dringend nötig war.

Inzwischen hat sich Julia Gabriel viel mit Nepal beschäftigt. Wenn andere heute so wenig wissen wie sie damals, erzählt sie ihnen von den Menschen, ihrer angenehmen und ruhigen Mentalität, von der Natur im Langtang-Nationalpark und im Dschungel, von Lumbini, dem Geburtsort Buddhas. Viele der Mitglieder und einstigen Freiwilligen waren inzwischen wieder in Nepal, haben die Jungen besucht und konnten sich vor Ort ein Bild von dem Projekt machen. Julia sagte nach ihrer Rückkehr: „Und irgendwann kehre ich definitiv nach Nepal zurück.“ Das will sie im nächsten Sommer. Derzeit arbeitet sie in einem Berliner Kostümladen. „Um meine nächste Reise nach Nepal finanzieren und alle ’meine Kinder besuchen zu können.“

