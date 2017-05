Hilfe für die Schulhofsanierung Mit einer Rallye sammelt der Lionsclub Geld für soziale Projekte. Erstmals soll auch die Altenhilfe bedacht werden.

Heinz Laaß aus Lichtentanne ist mit seinem Ford 1909 bei der Oldtimer-Rallye des Leisniger Lions-clubs gestartet und hat den zweiten Platz belegt. © Dietmar Thomas

Auf dem Leisniger Markt ist es laut und es riecht nach Abgasen. Nach und nach verlassen die Wartburgs, BMWs, Harleys und all die anderen historischen Autos und Motorräder den Platz in Richtung Rewe-Markt. Die Fahrzeuge starten bei der 12. Oldtimer-Rallye des des Lionsclubs Leisnig.

Einer der mit seinem Ford Baujahr 1909 an der Rallye teilnimmt, ist Heinz Laaß aus Lichtentanne. Den Ford besitzt er seit 15 Jahren. Ein Freund in Amerika vermittelte ihm das historische Fahrzeug. „Es war zu verkaufen“, sagt Laaß. „Der Freund schickte mir Bilder und sorgte für den Transport nach Deutschland.“ Obwohl Laaß’ Frau und die Tochter anfangs skeptisch waren, richtete der 59-Jährige das Fahrzeug wieder her. Zweieinhalb Jahre braucht er dafür. Das Besondere an dem alten Ford ist, dass er ein fußgeschaltetes Planetengetriebe und Holzspeichenräder mit Wulstbereifung hat. „Es war eines der ersten Autos, das die Lenkung auf der linken Seite hatte“, sagt Laaß. Weil er sich zurzeit einen Ford Rheinland aufbaut und zu wenig Platz in der Garage hat, will er den Ford von 1909 verkaufen. Mit einer Citroen Ente, die jetzt seine Frau fährt, war er schon bei der Leisniger Oldtimerrallye dabei.

Mit einem Motorrad mit Beiwagen des Typs Dnebr von 1954 beteiligt sich Rainer Dietrich an der Rallye. Er ist das erste Mal dabei. Dietrich fand das Fahrzeug über das Internet. Mehr Erfahrung haben Fritz Klas und Ehefrau Annelies, die in einem Fiat 508 Balilla, Baujahr 1932, unterwegs sind. „Ich fahre bei der Rallye mit, seit dem es sie gibt“, sagt Klas.

„Die Oldtimerrallye ist die wichtigste Veranstaltung, um Einnahmen zu requirieren“, meint Peter Freund, der derzeitige Präsident des Lionsclubs Leisnig. Nach ersten Schätzungen wurden diesmal rund 3 000 Euro eingenommen. Mit dem Geld unterstützt der Club regionale Projekte, meist für Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr ist das Geld für den Schulhof der Leisniger Peter-Apian-Schule gedacht. „Das ist ein Förderprojekt“, sagt Freund. „Trotzdem muss die Schule einen Eingenanteil leisten. Wir helfen ihnen dabei.“ Das Projekt initiieren die Leisniger Lions gemeinsam mit dem Döbelner Lionsclub. Erstmals soll jetzt auch Geld in die Altenhilfe fließen. „Das muss aber erst noch beschlossen werden“, sagt Peter Freund.

In diesem Jahr führt die Rallyestrecke von Leisnig nach Böhlen, dann zum Jagdschloss Kössern, zum Kloster Nimbschen über Grimma zum Schloss Hubertusburg und weiter über Schrebitz, Gallschütz und Naundorf zurück nach Leisnig. Unterwegs gibt es Stationen. An drei davon müssen die Teilnehmer Aufgaben lösen.

Am Rewe-Markt Leisnig absolvieren sie Geschicklichkeitsübungen, wie das Umfahren von Kegeln. In Kloster Nimbschen müssen sie die Länge eines nicht ausgerollten Seils messen und Fragen zu Martin Luther und Katharina von Bora beantworten und in Schloss Hubertusburg sind Schrauben einzudrehen und Fragen zum Sächsisch-Preußischen Krieg zu beantworten. Durchfahrtskontrollen finden in Böhlen, am Jagdschloss Kössern und an der Kulturschule in Schrebitz statt. In Schrebitz veranstalten Heimatverein und Faschingsklub anlässlich der Rallye ein Dorffest.

An der Rallye nahmen 43 Autos und Motorräder teil. Mit einem Trabant 601 siegte Torsten Engel aus Grimma. Der Zweitplatzierte ist Heinz Laaß mit dem Ford. Dritter wurde Klaus Weller aus Rötha mit einem Wartburg 312.

zur Startseite