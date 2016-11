Hilfe für die Bank hinterm Zaun In Bischofswerda sitzt man am Markt auf Schieböcken. Einer davon ist schon lange kaputt. Doch jetzt kommt Hilfe.

In der Werkstatt der Lebenshilfe Bischofswerda sind die Vorbereitungen für den Neubau einer Schiebock-Bank angelaufen. Jörg Strehle und die Gruppenleiterin der Tischlerei, Katrin Krause, nehmen erhalten gebliebene Teile und nutzen sie für Schablonen, die als Grundlage für den Neubau dienen. Nichtbehinderte und behinderte Mitarbeiter arbeiten daran gemeinsam.

Wie Baustelle sieht es auf dem Markt aus, seit der Schiebock kaputt ist.

Als der Altmarkt in Bischofswerda 2007 schön saniert war, wurde er auch mit Möbeln bestückt – bekam rundherum Bänke. Die meisten haben ein modernes Design und bestehen aus unbehandeltem Lärchenholz, was sie langlebig macht. Unter Linden stehen aber auch drei Gefährte, die die Bischofswerdaer Schiebock nennen, das heißt: Seit Januar sind es nur noch zwei. Eine der speziellen Sitzgelegenheiten, die in Anlehnung an Bischofswerdas Geschichte gefertigt und aufgestellt worden sind, hat nicht ewig gehalten und ist schon lange kaputt. Ein rot-weißer Bauzaun dient seitdem als Absperrung und viele fragen sich: Wie lange denn noch? Das sieht ja nicht schön aus mitten in der Stadt.

Provisorium aus Geldnot

Hinnehmen müssen die Bischofswerdaer das Provisorium seit fast einem Jahr, weil die Stadt, der der Markt und auch die Bänke gehören, die Reparatur oder eine Neuanschaffung nicht bezahlen kann. „Es gibt genügend Prioritäten, die ohnehin schon auf der Warteliste stehen“, sagt Oberbürgermeister Holm Große. Recherchen der SZ im Sommer hatten ergeben, dass die drei Schiebock-Bänke damals in einer Tischlerei gebaut wurden und jeder rund 2000 Euro gekostet hat. Der finanzielle Aufwand ist heute ähnlich groß, doch inzwischen steht fest, dass trotzdem eine dritte Schiebock-Bank wieder auf den Markt kommt, denn es haben sich der Verein Lebenshilfe Bischofswerda und das hierher umgezogene Unternehmen Temedia gefunden, die sich der Sache jetzt gemeinsam annehmen. Mitarbeiter der Lebenshilfe bauen eine neue Schiebock-Bank und Temedia gibt das Geld dafür. „Wir helfen gern“, sagt Temedia-Chef Alexander Holthaus. Das Unternehmen möchte so seine „Verbundenheit zum neuen Standort Bischofswerda zum Ausdruck bringen. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und engagieren uns im Rahmen unserer Möglichkeiten auch gerne weiterhin, sagt Holthaus.

Nur noch Fragmente

Bei der Lebenshilfe sind die Vorbereitungen für den Neubau der Schiebock-Bank angelaufen. Dadurch weiß Geschäftsführer Frank Packbauer, „es wird eine Herausforderung.“ Aber Spaß machen werde es garantiert auch. Herausfordernd sei es, weil nur noch Fragmente des alten Schiebock zur Verfügung stehen, diese aber als Vorlage für Schablonen dienen sollen. Mit Hilfe dieser Schablonen werden dann die neuen Teile gefertigt. Verwendet wird diesmal Eichenholz. Das, sagt Frank Packbauer, ist garantiert langlebiger als Kiefer, Fichte oder Lerche, die sonst häufig zum Einsatz kommen. Das Verarbeiten der Eiche sei aber aufwendiger. Mitarbeiter der Lebenshilfe bauen an dem neuen Schiebock zusammen mit Menschen mit Behinderung in der Werkstatt an der Carl-Maria-von-Weber-Straße. Übern Winter ist dafür Zeit eingeplant, sagt der Geschäftsführer.

Termin für Einweihung steht

Das Schiebock-Bank-Retter-Team hat Oberbürgermeister Holm Große zusammengebracht. Selbst wenn die Stadt es nicht bezahlen und auch der Bauhof nicht alles leisten kann, sei immer klar gewesen, dass der dritte Schiebock zurückkehren soll. Große sagt, er habe Gespräche bei Temedia genutzt, um dort um Hilfe zu bitten. Wirtschaftsförderung sei für ihn auch, zu wissen, was die Unternehmen umtreibt, was sie brauchen, was sie vorhaben. Deshalb, sagt Große, sei er in den Betrieben regelmäßig. Dass sich dabei Vertrauen aufbaut, zeigt nicht nur das Beispiel Bank. Für die 790-Jahr-Feier im nächsten Jahr wirbt die Stadt Gelder ein, um die Stadtkasse zu schonen. Allein durch die Unterstützung von Firmen aus Bischofswerda und der Umgebung sind nach Angaben des Oberbürgermeisters seit September schon 26 000 Euro zusammengekommen. 10 000 Euro hatte man sich vorgenommen, sagt Holm Große. Deswegen gibt es für die Einweihung der neuen Schiebock-Bank auch einen Termin: den 26. März 2017. Es ist der Tag der ersten urkundlichen Erwähnung von Bischofswerda und damit ein bedeutender Termin unter vielen, zu denen im Festjahr eingeladen wird.

Der Verein Lebenshilfe und das Unternehmen Temedia sind übrigens über die Altmarkt-Bank hinaus ein starkes Team. Die Lebenshilfe-Werkstatt bekommt dank des Umzugs der Firma hierher Aufträge durch Temedia. Das bringt Arbeit für Menschen, die durch ihre Behinderung benachteiligt sind am normalen Arbeitsmarkt, doch mit ihren Möglichkeiten in der Werkstatt der Lebenshilfe gern und gut arbeiten.

