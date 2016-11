Hilfe für die älteste Eule-Orgel Das erste Instrument des Orgelbaumeisters steht im Oberland. Für eine große Reparatur wird Geld gebraucht.

Die Orgel in der Neukircher Kirche braucht Hilfe. © Steffen Unger

Unmittelbar nach Weihnachten beginnt die Sanierung der Eule-Orgel in der Neukircher Kirche. Rund 70 Jahre nach der letzten Generalüberholung müssen Kabel und Kontakte im Spieltisch erneuert werden. Auch die Pfeifen sind zu reinigen. Reichlich 63 000 Euro kostet das alles. 20 000 Euro sind vom Denkmalschutz zugesagt, sagte Pfarrer Jörg Briesovsky. Weitere 15 000 Euro gibt die Landeskirche als Zuschuss. Fast 30 000 Euro muss die Kirchgemeinde aufbringen. Rund 10 000 Euro kamen bisher durch Spenden zusammen. Aufgrund der Förderbestimmungen muss die Sanierung noch in diesem Jahr beginnen. Um die Reparatur zu sichern, wird die Kirchgemeinde in ihre Rücklagen greifen müssen. Jede Spende ist willkommen.

Das rund 140 Jahre alte Instrument ist ein besonderes. Es ist das erste des Bautzener Orgelbaumeisters Herrmann Eule. Es war damals eine mutige Entscheidung der Neukircher, dem seinerzeit unbekannten Orgelbauer den Auftrag zu geben. Heute ist die Firma Eule weltweit im Geschäft. (SZ/ir)

Spenden für die Orgel: Kassenverwaltung Bautzen,

IBAN: DE53 3506 0190 1681 2090 65 bei der KD-Bank LKG Sachsen; Verwendungszweck: KG Neukirch/Lausitz; „Orgel“; Spendenquittung unter Telefon: 035951 31456

