Hilfe für den Seifhennersdorfer Naturheilpark Mit einem Arbeitseinsatz werben Jugendliche für das Freiwillige Ökologische Jahr. Sie bauten einen Wildschwein-Schutz.

Axel Bluhm, Anna-Rachel Eckhardt und Richard Bachmann (von rechts) holen einen weiteren Ast für die Totholzhecke im Naturheilpark Seifhennersdorf. Sie arbeiten gemeinsam mit 15 anderen jungen Leuten daran mit. Die Jugendlichen sind alle im Freiwilligen Ökologischen Jahr und wollen mit dieser Aktion dafür werben. © Rafael Sampedro

Seit Kurzem präsentiert sich der Naturheilpark in der Nähe des Querxenlandgeländes aufgeräumt und sauber. Zu verdanken haben das die Seifhennersdorfer und ihre Gäste Axel Bluhm, Richard Bachmann und ihren Mitstreitern vom Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ). Sie haben Unmengen im Wäldchen verteilte Äste zusammengetragen und zu einer Totholzhecke aufgeschichtet. Diese soll den Park vor Wildschweinen schützen.

Die 19 FÖJler haben sich mächtig ins Zeug gelegt und die Hecke ein ganzes Stück vervollständigt. Sie umfriedet jetzt fast das gesamte Gelände. Darüber freuen sich Christine und Eckard Ludwig vom Seifhennersdorfer Kinder- und Jugendverein ganz besonders. Der Verein kümmert sich unter anderem um den Naturheilpark und kann dabei immer Hilfe gebrauchen. Simona Schumann, Projektverantwortliche für das FÖJ beim Internationalen Bund (IB) Mitte in Löbau, rannte also offene Türen ein, als sie nach einer passenden Aufgabe für die Freiwilligen suchte. Der IB hat sich wie die anderen Träger in Sachsen verpflichtet, einen Tag lang für das FÖJ zu werben und es bekannter zu machen.

„Natürlich hätten wir uns auch auf einen Marktplatz stellen und Flyer verteilen können“, sagt sie. Aber das sei nicht so ganz ihr Ding. Es sei besser, an diesem Tag etwas ganz Konkretes zu tun. In dem kleinen Park in Seifhennersdorf wurden unlängst Bäume gefällt und viele der kleineren Äste lagen noch herum. Er bot sich also geradezu für einen Arbeitseinsatz an. Nun bietet die neue Totholzhecke nicht nur Schutz für das Gelände, sondern darüber hinaus Lebensraum, Jagdgebiet und Rückzugsort für viele Vögel und Kleintiere.

Den jungen Leuten gefällt der Einsatz an der frischen Luft. Das FÖJ soll ihnen vor allem bei der Berufswahl helfen, indem sie ein Jahr lang im Umwelt- und Naturschutz mitarbeiten und so herausfinden können, ob ihnen diese Art von Arbeit liegt. Für Axel Bluhm ist es daher genau das Richtige, Er schloss zunächst eine Ausbildung im Büro ab, stellte dann aber fest, dass das nicht sein Ding ist. Er suchte und fand zunächst eine neue Aufgabe im Ziegenhof Hörnitz. Das gefiel dem 25-Jährigen so gut, dass er ein FÖJ im Querxenland dranhängte. Hier will er Erfahrungen sammeln und dann eventuell eine entsprechende Ausbildung beginnen. Richard Bachmann dagegen weiß schon genau, was er werden will, nämlich Tischler. Der 17-Jährige ist im Naturparkgarten Waltersdorf eingesetzt und sagt, dass er dort schon viel gelernt hat. Auch könne man schon mal in die Arbeitswelt schnuppern. Beide sind an und mit ihren Einsatzorten zufrieden. Sie werden für viele verschiedene Projekte eingesetzt, sagen sie. Schön sei, dass sie durchaus auch verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte übertragen bekommen. Das hilft ihnen später bei ihrer Ausbildung, hoffen sie. Wie sie werden auch die anderen Jugendlichen, die bis auf zwei Tadschiken aus der Region stammen, ausschließlich in ökologischen Betrieben im Landkreis Görlitz eingesetzt. Sie alle haben sich bewusst für diese Art soziales Engagement entschieden.

Der Einsatz in Seifhennersdorf hat ihnen gefallen, denn dabei haben sie etwas Sichtbares und Sinnvolles geschaffen, das für die Leute von Nutzen ist, die sich im Park erholen wollen. Am Ende des Tages ist die Hecke fertig und wird nun den Einwohnern hoffentlich für lange Zeit erhalten bleiben. Einsätze wie diese gehören genau zu den Arbeiten, die Jugendliche im Freiwilligen Ökologischen Jahr machen sollen und auch wollen, sagt Simona Schumann. Sie wünscht sich, dass sich noch mehr Jugendliche für diese wichtige Aufgabe erwärmen können. Vielleicht fangen einige sogar schon bald als neue Freiwillige an.

