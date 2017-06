Hilfe für den Schönfelder Schlosspark Die Schäden kann die kleine Gemeinde allein nicht bezahlen. Spenden werden dringend gebraucht!

Auch betroffen von den schweren Schäden im Schlosspark: Ein Eichhörnchen. © Klaus-Dieter Brühl

Der Schlosspark sieht furchtbar aus. Bürgermeister Hans-Joachim Weigel steht erschüttert zwischen umgestürzten Buchen, aufgerissenen Wegen und klaffenden Löchern. Dass hier nur eine Windböe durchgegangen ist, glaubt inzwischen niemand mehr. 15 große, alte Bäume hat es herausgedreht, umgeworfen, zersplittert. SZ-Fotograf Klaus-Dieter Brühl schlängelt sich durch die liegenden Riesen und entdeckt plötzlich diese Szene: Ein Eichhörnchen sitzt an einer krachend aufgesplitterten Eiche, als würde es fragen: Was ist denn hier passiert? Ein kleiner Moment, der fürs Ganze steht. Für die Schäden, die noch gar nicht zu beziffern sind. Für die Arbeit der kommenden Wochen, um überhaupt Ordnung zu schaffen und für neue Bäume, die die Gemeinde irgendwann pflanzen wird.

Was Schönfeld jetzt erlebt, ist mit dem Ausmaß der Zerstörungen durch den Tornado im Großenhainer Stadtpark 2010 durchaus vergleichbar. Nur: Die kleine Gemeinde hat ein Problem. Der Tornado hat noch für entsprechende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und damit in der Politik gesorgt. Schönfeld könnte vergessen werden, weil kaum andere Kommunen in der Region in diesem Umfang betroffen sind. Vergessen wir Schönfeld nicht!

Wer für den Wiederaufbau des Schönfelder Schlossparkes spenden will, dessen Wiederherstellung Monate dauern dürfte, kann folgendes Konto der Gemeindeverwaltung Schönfeld bei der Sparkasse Meißen nutzen:

IBAN: DE60 85055000 3046000471

Verwendungszweck: Sturmschäden Schlosspark Schönfeld

