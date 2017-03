Hilfe für den Dorfwettbewerb Es geht um das Engagement der Einwohner. Bis 5. Mai können sich die Dörfer des Landkreises an dem Wettbewerb beteiligen.

Bis zum 5. Mai können sich Initiativen im Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bewerben. © Daniel Förster

Noch bis zum 5. Mai haben die Dörfer des Landkreises die Möglichkeit, sich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zu bewerben. Dieses Mal steht der Wettbewerb unter dem Motto: „Was haben wir bisher erreicht – Was wollen wir für die Zukunft?“. Laut sächsischem Umweltministerium geht es nicht darum, ein Musterdorf zu krönen, sondern um das Engagement der Einwohner. Was bewegen sie, die Vereine und die Unternehmen in ihrem Ort? Welche Vorhaben haben sie angeschoben, wie packen sie künftige Herausforderungen im ländlichen Raum an?

Teilnehmen können Ortschaften mit bis zu 3 000 Einwohnern sowie einzelne Ortsteile von Gemeinden. Die Bewerbungen können neben den Bürgermeistern und den Ortsvorstehern auch alle anderen Einwohner oder Vereine einreichen.

Um andere Dörfer bei einer eventuellen Bewerbung zu unterstützen, laden die Gemeinden Waltersdorf (Kreis Görlitz) und Stangengrün (Kreis Zwickau) am 10. März bzw. 12. April zu je einem dreistündigen Workshop ein. (SZ)

Bewerben können sich Initiativen bis zum 5. Mai bei der Wirtschaftsförderung im Landratsamt, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna. Telefonisch erreichbar: 03501 5151518. Das Anmeldeformular und weitere Infos gibt es im Internet.

zur Startseite