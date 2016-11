Hilfe für Demenzkranke und ihre Familien Ein Film und das persönliche Erleben ließen eine Gottleubaerin einen besonderen Verein gründen.

Vergessen und trotzdem nicht vergessen werden: Das ist es, was Demenz mit wenigen Worten beschreibt. Und deshalb lag „Vergiss mein nicht“ als Name für einen Verein, der sich genau damit beschäftigt, nahe. Den Auslöser gab ein Dokumentarfilm mit dem gleichnamigen Titel. In ihm zeigte ein Regisseur das Leben seiner dementen Mutter. Das berührte Sigrid Hildebrandt. Ihre Schwiegermutter leidet seit rund zehn Jahren an Demenz. Im vorigen Jahr hat Sigrid Hildebrandt den Verein „Vergiss mein nicht“ gegründet. Die 64-Jährige ist die Vorsitzende. Sie erklärt, wie der Verein richtig aktiv werden will – für Kranke und Angehörige.

Warum noch ein Verein, obwohl sich schon viele um Demente kümmern?

„Wir wollen, dass eben diese Kranken nicht vergessen werden“, sagt Sigrid Hildebrandt. In der öffentlichen Wahrnehmung ist da in den vergangenen Jahren viel passiert, dennoch sei es immer noch ein Thema mit einer großen Hemmschwelle. Dabei betreffe es so viele. Bundesweit sind an Demenz 1,6 Millionen Menschen erkrankt, doppelt so viele könnten es der Prognose zufolge in den nächsten Jahren werden. Der Verein will erklären, was auf Familien zukommt, wenn ein Mitglied an Demenz erkrankt. Sigrid Hildebrandt kann dabei aus ihrem eigenen Leben berichten.“

Was kann der Verein

für Angehörige tun?

Seit November gibt es regelmäßige Beratungen. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat in Bad Gottleuba und im Raum Freital. In Gottleuba stellt das Pflegeheim dafür kostenlos einen Raum zur Verfügung. Hinzu kommt eine telefonische Beratung, die montags, 10 bis 13 Uhr, angeboten wird. Außerdem kommen Vertreter des Vereines auch nach Hause. Zudem will der Verein Angehörigen Entlastungen anbieten und organisieren, dass sie auch einmal etwas für sich tun können, sei es ein Arztbesuch oder eine kleine Auszeit.

Welche Hilfen gibt es

über die Beratung hinaus?

Viele wissen nicht, was ihnen zusteht. So bestehe auch bei Pflegestufe 0 ein Anspruch auf Leistungen, die nichts mit der Pflege zu tun haben. Spazieren gehen, spielen, vorlesen, einfach reden. Fachmännisch heißt das niedrigschwellig, sagt Sigrid Hildebrandt und erzählt, was sie erlebt hat. „Ich war mit einem schon stark dementen Mann im Konzert im Dresdner Zwinger. Er war so glücklich, ist so mitgegangen, doch am nächsten Tag wusste er davon nichts mehr.“ Es geht darum, den Kranken den Moment schön zu machen.

Wie viele Personen

werden derzeit betreut?

Bisher sind es nur sechs, sagt Sigrid Hildebrandt. „Aber wir beginnen auch erst richtig.“ Auch mit der Suche nach weiteren Mitgliedern und Helfern.

Welche Voraussetzungen brauchen Mitglieder und Helfer?

Sie müssen zuverlässig sein, verständnisvoll, geduldig. Alle erhalten eine Grundschulung und werden dann entsprechend auch den Wünschen und Fähigkeiten eingesetzt. Sigrid Hildebrandt und eine weitere Frau aus dem Verein haben eine Ausbildung zum geprüften psychologischen Berater gemacht.

Welche Unterstützung

erhält der Verein?

„Vergiss mein nicht“ wird innerhalb eines Projektes des Bundes unterstützt. Außerdem arbeitet er in der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz auf Kreisebene mit. Die Zusammenarbeit mit dem Pirnaer Klinikum und dem ASB-Pflegeheim Neustadt sind für nächstes Jahr vorgesehen. So soll es auch in Pirna eine Beratung geben.

Kontakt: 035023 524555, info@vmn-initiative.de

