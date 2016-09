Hilfe für Brandopfer Familie Robert steht nach dem Großfeuer in ihrem Bauernhof in Fischbach nicht alleine da.

Udo Robert und Sohn Henry räumen auf. Ein Feuer hat am 9. September einen Großteil des Hofes der Familie in Fischbach zerstört. Familie Robert hat nun mit den finanziellen Folgen zu kämpfen – und bekommt unerwartet Hilfe. © Thorsten Eckert

Es ist ein mulmiges Gefühl, das die Anwohner entlang der B 6 zwischen Stolpen und Arnsdorf haben. Seit dem Frühjahr hat es in der Region mehrfach gebrannt. Meist waren es Scheunen, die in Flammen standen. Wie zuletzt am 9. September in Fischbach, als ein landwirtschaftlicher Gebäudekomplex niederbrannte. Die Kriminalpolizei ermittelt, hat den Verdacht auf Brandstiftung. Damit verdichtet sich die Vermutung, dass ein Feuerteufel an der B 6 sein Unwesen treibt. Fischbach ist der letzte Fall einer Brandserie, die Mitte April begann.

Damals zerstört ein Großbrand die Gaststätte „Am Schänkhübel“ Rossendorf. Das Gebäude steht direkt an der B 6. Wenige Wochen später brennt ein Schuppen neben einem Wohnhaus im Radeberger Nachbarort Wachau. Auch in Helmsdorf bei Stolpen schrillen die Sirenen. Im April wurde eine Scheune mit etwa 150 Strohballen Opfer der Flammen. Zeitgleich brennt es in Langenwolmsdorf. Auch hier ist eine Scheune betroffen. Die Brandserie ergreift auch Wallroda bei Arnsdorf. Erst stehen Heuballen abseits des Dorfes in Flammen. Dann brennt eine Halle mit Landwirtschaftstechnik, bis schließlich ein Dreiseithof mitten in Wallroda brennt.

Dass es sich meist um Scheunen handelt, die Feuer gefangen haben, ist eine Auffälligkeit. Die Tatorte befinden sich zudem alle in unmittelbarer Nähe zur B 6. Wallroda liegt rund fünf Kilometer von der Hauptverkehrsachse entfernt, nach Langenwolmsdorf sind es rund zehn Kilometer, Helmsdorf liegt weniger als zehn Autominuten entfernt. An einen Zufall glauben die Bewohner deshalb nicht mehr.

Ein Täter konnte bisher nicht gefasst werden. Doch immer wieder zeigt sich in solchen Situationen das Gemeinschaftsgefühl der Menschen. Die betroffenen Familien, die durch die Brände meistens viel verloren haben, bekommen binnen weniger Stunden von vielen Bürgern Hilfe. Auch für Familie Robert aus Fischbach waren die Arnsdorfer sofort da. Roberts verloren fast alles. Am 9. September schrillten gegen 4.40 Uhr die Sirenen. Der landwirtschaftliche Gebäudekomplex stand bereits in Flammen. In einer der Scheunen waren Landmaschinen, Strohballen sowie einige Ziegen untergebracht. Die Tiere konnten in letzter Minute von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden. Nicht verhindern konnten sie, dass die Scheune und Maschinen völlig niederbrannten.

Familie Robert muss nun mit den großen finanziellen Folgen kämpfen. „Unsere Heulagerhalle mit Heurollen und Mähdrescher, der komplette Ziegenstall, Teile der Maschinenhalle, Getreide sowie viele eingelagerte Maschinen und landwirtschaftliche Geräte sind verbrannt“, erklärt die Familie. „Wir danken vor allem den Feuerwehrleuten, die ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindern konnten. Es fällt schwer, das Geschehene zu verstehen. Dank der überwältigenden Hilfsangebote haben wir Kraft gefunden, um nicht zu verzweifeln“, schreibt die Familie auf der Internetseite des Vereins „Arnsdorf hilft“. Der Verein existiert erst seit wenigen Wochen. Trotzdem konnten die Mitglieder nicht anders, als Familie Robert zu helfen. Schnell war klargeworden, dass es neben praktischer Hilfe ein Spendenkonto geben müsste. Die Brandopfer versuchen derweil, langsam zurück in ihren Alltag zu finden. Die größte Herausforderung ist, für die 40 Ziegen einen Stall aufzubauen. Spätestens bis zum Wintereinbruch muss die Behausung stehen. Wer die Familie mit einer Geldspende unterstützen möchte, kann über das Konto des Vereins „Arnsdorf hilft“ einen Beitrag leisten.

Das Spendenkonto: Empfänger: Arnsdorf hilft e.V., Stichwort: Familie Robert, IBAN: DE40 8509 5004 7744 1410 06, BIC: GENODEF1MEI

