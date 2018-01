Hilfe für Angehörige von Demenzkranken Menschen, die dement werden, verändern sich stark. Ein Kurs in Dippoldiswalde soll Angehörigen helfen, damit umzugehen.

Dippoldiswalde. Das Johann-Hinrich-Wichern-Pflegeheim in Dippoldiswalde hat immer wieder mit Bewohnern zu tun, die unter Demenz leiden. Das ist für die Angehörigen eine Herausforderung. Deswegen bietet das Wichern-Heim eine Kursreihe an unter dem Titel „Begleitung im Andersland“. Eine Fachreferentin der auf Altersforschung spezialisierten Firma „Wörheide Konzepte“ kommt dafür nach Dipps. Zum Auftakt der Reihe findet am Montag, dem 15. Januar, eine unverbindliche Informationsveranstaltung im Wichern-Heim statt, informiert Heimleiterin Ulrike Linke-Arndt.

Daran schließen sich dann sieben Treffen mit der Referentin an, die die verschiedenen Stadien der Demenz behandeln, die mit dem Vergessen beginnen und über die Verwirrtheit bis zur Hilflosigkeit führen können. Außerdem wird es am Anfang einen Überblick über die Krankheit, ihre verschiedenen Formen und ihre Behandlung geben. Schließlich geht der Kurs auch auf finanzielle und rechtliche Aspekte ein. Die Teilnehmer sollen einen Überblick bekommen, wie sie durch die Pflegeversicherung und durch soziale Dienste bei der Versorgung eines dementen Angehörigen unterstützt werden. Weiter geht es um rechtliche Schritte wie Vorsorgevollmacht oder das Betreuungsverfahren. Der Kurs ist für alle Teilnehmer kostenfrei.

Infoveranstaltung am Montag, 15. Januar, 18 Uhr, im Wichern-Heim, Alte Dresdner Str. 9, Dippoldiswalde

