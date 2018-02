Hilfe für Allergiker

Hoyerswerda. Wer sich gern der Allergiker-Selbsthilfegruppe beim Selbsthilfezentrum der Diakonie anschließen möchte, ist bei deren nächstem Treffen am Montag, dem 5. März, ab 10 Uhr willkommen. Wie es heißt, gehe es bei den regelmäßigen Zusammenkünften unter anderem um Vermeidungsstrategien oder um neue Behandlungsmethoden. Das Selbsthilfezentrum findet man im Haus Bethesda an der Schulstraße 5. Bei Fragen kann man sich melden entweder unter 03571 - 40 83 65 oder auch per elektronischer Post. (red/MK)

sks-hy@diakonie-hoyerswerda.de

