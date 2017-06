Hilfe für abgebrannte Familie Nach dem fatalen Brand in Dippoldiswalde ist in dem Ort Nachbarschaftshilfe angesagt. Auch die Stadtverwaltung bietet Unterstützung an.

Zuerst haben die Feuerwehren bei dem Brand in Elend geholfen. Jetzt hilft auch die Unterstützung durch die Stadt und die Nachbarn weiter. © Egbert Kamprath

Nach dem Brand am Sonnabendnachmittag halten die Einwohner von Elend zusammen und sie bekommen auch Unterstützung von der Stadtverwaltung Dippoldiswalde. Die hat am Montag ein eigenes Spendenkonto eingerichtet, auf das alle einzahlen können, die finanzielle Unterstützung an die Familie geben wollen, die bei dem Brand alles verloren hat. „Wer etwas überweist, soll bitte als Verwendungszweck ‚Wohnhausbrand Elend‘ angeben“, sagt Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler). Die Einnahmen werden von der Stadt direkt an die Brandopfer weitergeleitet. Auch in anderen Punkten steht die Stadt für Unterstützung bereit. „Wir sind auch in Gesprächen wegen einer neuen Wohnung. Da gibt es mehrere Angebote“, ergänzt der Oberbürgermeister.

Die Familie, die bei dem Brand ihr Haus sowie ihr Hab und Gut verloren hat, ist derzeit noch im Hotel untergebracht und wird vom Deutschen Roten Kreuz versorgt, so Peter.

Derweil kümmern sich auch die Nachbarn, um zu helfen, wo es möglich ist. „Wenn Fahrdienste nötig sind, wird das erledigt. Mal im Internet etwas nachsehen“, sagt Heide Göbel vom Ortschaftsrat Elend. Die Nachbarn passen aber auch auf, dass keine Unbefugten auf das Brandgrundstück eindringen. Denn es sind auch eine ganze Menge Gaffer unterwegs. „Das ist ärgerlich und auch unfair gegenüber den Menschen, die so ein Schicksal erlitten haben“, findet die Ortschaftsrätin.

Der zwölfjährige Enkel hatte Sonnabendnachmittag in der Hofeinfahrt mit einem elektrischen Brenner Unkraut in den Fugen vernichtet. Der Funkenflug setzte jedoch den Carport in Brand. Die Flammen griffen auf das nahe Einfamilienhaus über. Das erst kürzlich sanierte und frisch gedeckte Gebäude aus DDR-Zeiten wurde beträchtlich zerstört, die Polizei schätzte den Schaden auf 200 000 Euro. Die Feuerwehren der Stadt Dippoldiswalde waren mit 70 Einsatzkräften aktiv. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Es hat am Sonnabend über sechs Stunden gedauert, bis der Brand gelöscht war. Selbst danach begannen am Sonntag noch einmal einige Glutnester zu qualmen.

Spendenkonto: DKB Berlin, IBAN: DE18 1203 0000 1020 3871 38; BIC: BYLADEM1001. Inhaber: Stadt Dippoldiswalde, Verwendungszweck: Wohnhausbrand Elend.

