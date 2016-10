Hilfe, die Narren kommen! 30 Jahre Gaudi – das kann auch ein bisschen anstrengend sein. Trotzdem lässt es der KKC in der Jubiläumssaison so richtig krachen.

Der Kamenzer OB Roland Dantz kann am 11.11. eigentlich nur flüchten. Oder nicht? Nach so vielen Jahren dürfte er sich an die Narren mit ihrem speziellen Humor eigentlich gewöhnt haben. © Archivfoto: Matthias Schumann

Es ist weiß Gott nicht immer einfach, ein Narr zu sein! Das haben die Karnevalisten des KKC schon lange begriffen. Schwindende Besucherzahlen, halbleere Säle, das Sterben vieler kleiner Clubs in der näheren Region – es gab schon bessere Zeiten! Aber in 30 Jahren lernt man schließlich auch dazu. Und die hat der Kamenzer Verein nun bald erreicht. Mit Mut, immer wieder neuen Ideen und Durchhaltevermögen geht es in die Jubiläumssaison. In nur 25 Tagen gibt es auf dem Marktplatz den feucht-fröhlichen Startschuss dazu. Denn dann ist der 11.11. und es wird an diesem Freitag auch irgendwann einmal 11.11 Uhr. Und das wiederum bedeutet: Die „Fünfte Jahreszeit“ wird allerorts eröffnet – auch in der Lessingstadt. Die Narren überfallen nach ihrem kleinen Umzug vom Lidl-Parkplatz aus das Rathaus und wollen Oberbürgermeister Roland Dantz erneut das Zepter entreißen. Anschließend steigt im Zelt auf dem Buttermarkt die zünftige Saison-Eröffnungsparty mit Livemusik zum Tanzen und Feiern – die Band Comeback sorgt bis in die Abendstunden für Stimmung. Den recht frühen Start im Jahr 2017 gibt es dann am 29. Januar mit Stadtbüttel Lorenzo im Rahmen des karnevalistisch-politischen Frühschoppens. Tickets dafür sind allerdings erst wieder ab 1. Januar erhältlich. Zu jeder Jubiläumssaison gehört außerdem eine glamouröse Festveranstaltung. Hierzu bittet der KKC am 4. Februar befreundete Vereine sowie Gäste aus nah und fern. Ebenfalls eingeladen sind dazu natürlich alle Prinzenpaare aus 30 Jahren Vereinsgeschichte – immerhin 60 Leute.

Für alle kleinen Narren findet am 12. Februar der beliebte Kinderfasching statt. Gute alte Bekannte sind auch die „Kilkennys“, die zum wiederholten Mal in der 30. Saison zum Rockfasching den Saal zum Toben bringen wollen – mit alten Songs und neuem Album „Highland Rebels & Lowlands Buskers“. Termin: 18. Februar.

„Frauen an die Macht“, heißt es pünktlich zur Weiberfastnacht am 23. Februar im La Piazza. Die kultige Weiberfaschingsparty mit den Geilen E’s ist für alle feierlustigen Mädels ein Muss. Am 25. Februar verwandelt sich der Saal von Stadt Dresden wieder ins Varieté. Nach dem Erfolg des letzten Jahres war eine Neuauflage logische Schlussfolgerung. Kleine Vorschau gefällig? Die Olsenbande schaut vorbei, Funkenmädels zeigen ihre neuen Tänze, Wachtmeester Pickelhering alias Franz W. „Laschi“ Lasch wird das Publikum mit deftigen Zoten auf Trab halten. Stadtbüttel Lorenzo zofft sich öffentlich mit seiner Zugemuteten Charlotte de Cognac. Spejbel und Hurvinek bekommen diesmal Unterstützung von Maniczka. Und natürlich wird gezaubert. Auch der Kamenzer Tanzclub legt eine kesse Sohle aufs Parkett. Für die stilvolle musikalische Umrahmung des Abends sorgen die Saspower Dixieland Stompers aus Cottbus. Und weil neue Ideen immer ziehen: Am Rosenmontag erwartet alle Fans des KKC erstmals im Ristorante La Piazza der „Große Präsidenten-Kehraus“. Will heißen, Präsi „Pieps“ wird zum sprichwörtlichen Besen greifen und noch einmal das Beste aus allen Programmen der Saison auf die kleine Kabarettbühne kehren. Und da kommt sicherlich einiges zusammen. Das Publikum darf sich auf die schönsten Sketche, Tänze und Einlagen aus Weiberfasching, Varieté und Politischem Frühschoppen freuen. Dazu gibt es jede Menge Insider-Anekdoten der vergangenen „Fünften Jahreszeit“ in Wort, Bild und Ton!

zur Startseite