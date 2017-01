Hilfe, die Inflation ist zurück Es ist ein Comeback mit Ansage: Die Inflation zieht wieder an - sogar kräftiger als erwartet. Bewegt das Europas Währungshüter zum Umsteuern? Der Druck auf EZB-Präsident Draghi wächst.

Die Inflation ist zurück - und damit die Forderung nach einem raschen Ende der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Hatte nicht Notenbank-Präsident Mario Draghi die Geldflut stets damit begründet, dass die EZB die Teuerung wieder in Richtung ihrer Zielmarke von 2,0 Prozent treiben will?

Tatsächlich machten die Preise im Dezember einen kräftigen Sprung: 1,7 Prozent in Deutschland und 1,1 im Euroraum - seit mehr als drei Jahren zogen die Verbraucherpreise auf Jahressicht nicht mehr so deutlich an. Wäre es da nicht folgerichtig, den Geldhahn wieder zuzudrehen - zum Wohl etwa der Sparer, denen mickrige Zinsen seit Jahren die klassische Altersvorsorge verhageln?

Deutsche Politiker und Ökonomen haben eine eindeutige Antwort. „Die Nullzinspolitik bei steigender Inflation ist verheerend für den deutschen Sparer“, sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) kürzlich dem „Handelsblatt“: „Die EZB muss schnellstmöglich beginnen, die Zinsen wieder Schritt für Schritt anzuheben.“ Der Präsident des ifo-Instituts, Clemens Fuest, wertete den jüngsten Inflationssprung als „Signal für den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik der EZB“ und forderte eine Ende der milliardenschweren Anleihenkäufe im März.

Indes: Auf eine abrupte Kehrtwende der Währungshüter sollte man nicht spekulieren. Erst im Dezember hatte der EZB-Rat das Kaufprogramm für Staatsanleihen und Unternehmenspapiere um neun Monate bis mindestens Ende 2017 verlängert - wenn auch ab April mit etwas verminderter Feuerkraft von 60 Milliarden statt 80 Milliarden Euro monatlich.

Die EZB werde „für lange Zeit“ an den Märkten präsent sein, hatte Draghi vor sechs Wochen betont. Die von globalen Krisen gebeutelte Wirtschaft des Währungsraums sei noch auf die Finanzspritzen aus dem Eurotower angewiesen.

Nach Einschätzung von Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), kommt die EZB wegen der gestiegenen Inflation nicht unter Druck. „Draghi wird sich vielmehr bestätigt fühlen, schließlich kommt man dem Ziel einer Inflation von zwei Prozent näher“, sagt Burkert. Die erhöhte Teuerungsrate sei aus EZB-Sicht ein gutes Zeichen, da „das Schreckgespenst der Deflation verscheucht ist“. Mit Deflation meinen Ökonomen eine verhängnisvolle Spirale aus dauerhaft schrumpfenden Preisen und rückläufiger Nachfrage.

Deutsche-Bank-Chefvolkswirt David Folkerts-Landau sieht die EZB in der Zwickmühle: „Deutschland boomt, doch viele Länder an der Peripherie des Euroraums sind hoch verschuldet.“ Eine Zinserhöhung wäre zwar gut für Deutschland und die Sparer, nicht jedoch für hoch verschuldete Länder wie etwa Italien, erklärt der Ökonom.

Und Draghi hat ein weiteres Argument auf seiner Seite: Der jüngste Anstieg der Teuerungsraten ist vor allem eine Folge deutlich höherer Ölpreise als vor Jahresfrist. Die Kerninflation jedoch - also die Rate ohne schwankungsanfällige Energie- und Nahrungsmittelpreise - erhöhte sich für den Euroraum von November auf Dezember 2016 nur minimal von 0,8 auf 0,9 Prozent. „Doch dies dürfte kaum der Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung sein“, analysierte Christoph Weil von der Commerzbank. Denn der Teuerungseffekt durch den Ölpreis werde sich aufgrund der Vorjahresentwicklung im Laufe des Jahres 2017 wieder abschwächen. „Die EZB wird auch nach dem Inflationssprung weiter Gas geben“, meint Weil.

EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Coeuré hatte Ende Dezember in einem Interview mit der „Börsen-Zeitung“ auf „klare Anzeichen für eine Beschleunigung der Gesamtinflation“ hingewiesen, zugleich betonte der Franzose: „Wir warten aber immer noch auf klare Anzeichen dafür, dass die Kerninflation anzieht und deutlich über ein Prozent steigt.“

Die US-Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) erwartet denn auch für das laufende Jahr zwar den stärksten Anstieg der Verbraucherpreise im Euroraum seit Jahren. „Das Jahr 2017 könnte die Rückkehr der Inflation in Europa markieren“, heißt es in einer aktuellen Studie. Grund sei eine Kombination aus steigenden Ölpreisen und einem starken US-Dollar, der importierte Waren teurer macht. Dennoch dürfte die EZB nach S&P-Einschätzung noch „für eine lange Zeit“ ihre lockere Geldpolitik fortsetzen - „bis die Kerninflation nachhaltig anzieht, voraussichtlich nicht vor 2018“. (dpa)

