Hilfe bei Krebs Bautzens Tumorberatungsstelle ist wieder erreichbar. Sie bietet Rat und seelischen Beistand für Patienten und Angehörige.

Beratung für Krebspatienten ist jetzt wieder in Bautzen möglich (Symbolfoto). © dpa/dpaweb

Aus Personalmangel musste der Landkreis im vergangenen Sommer seine Anlaufstellen für Krebserkrankte in Bautzen und in Hoyerswerda schließen. Jetzt sind beide Büros wieder besetzt. Anke Kaufmann kümmert sich dort um alle nichtmedizinischen Fragen und Probleme, die mit einer Krebserkrankung einhergehen.

Die Sozialpädagogin blickt auf 20 Jahre Berufserfahrung zurück und kennt sich mit Lebensberatung und Krankheitsbewältigung aus. „Ich helfe bei konkreten Angelegenheiten, wie bei der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises und ich biete die Möglichkeit für entlastende Gespräche“, sagt Kaufmann. Ziel der Beratungsstelle sei es, Patienten in ihrer schwierigen Zeit aufzufangen und Kontakte zu passenden Hilfsangeboten herzustellen. Damit will der Landkreis eine Versorgungslücke schließen. Denn in der medizinischen Betreuung bleibe kaum Zeit für solche Gespräche, so Kaufmann. Der Bedarf sei aber sehr hoch – und das nicht nur bei den Betroffenen. Auch Angehörige beschäftige sehr, wie sie mit der Krankheit umgehen sollen und wo sie helfen können. Antworten und Wege für Erkrankte und Angehörige versucht die Tumorberatungsstelle aufzuzeigen. Dieses psychoonkologische Beratungsangebot ist vertraulich und kostenfrei. Nach Bedarf können die Gespräche im Büro an der Bahnhofstraße 9, per Telefon, im Krankenhaus oder auch zu Hause beim Patienten geführt werden. Etwa eine Stunde Beratungszeit sollte man einplanen.

Der 4. Februar steht als Weltkrebstag im Kalender. Das Datum soll die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins Bewusstsein rücken. Allein in Deutschland erkranken jährlich etwa 500 000 Menschen neu an Krebs. Die Tumorerkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen. (SZ)

Tumorberatungsstelle Bautzen: Bahnhofstraße 9, donnerstags 8.30-12 Uhr u: 13.30-16 Uhr, 525153110

