Hilfe bei Demenz Die Krankheit quält nicht nur Betroffene. Der Löbauer Seniorenrat will deshalb einen Treff für Angehörige gründen.

Wenn ein älterer Mensch an Demenz erkrankt, brauchen auch die Angehörigen Hilfe. Eine Gruppe will sich in Löbau etablieren. © dpa

Viele Menschen pflegen ihre älteren Angehörigen zu Hause. Diese Erfahrung machen auch die Mitglieder vom Löbauer Seniorenrat in Gesprächen mit anderen Senioren. Immer wieder melden sich beim Löbauer Seniorenrat in der regelmäßigen Sprechstunde Angehörige, die auch Demenzpatienten zu Hause pflegen und betreuen. Das berichtet Franz-Heinrich Schulze vom Löbauer Seniorenrat. Sie suchen oft Rat, Hilfe und Unterstützung. Weil das Interesse groß ist, plant der Seniorenrat nun, einen Treff für Angehörige Demenzkranker in Löbau zu gründen.

Unterstützung bekommen die Senioren dabei vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Der gemeinnützige Träger betreibt das Pflegeheim „Haus am Rosengarten“, in Löbau. Die Einrichtung ist unter anderem spezialisiert auf die Betreuung Demenzkranker. Wie Leiterin Bärbel Kaminski erklärt, wohnen aber auch orientierte Menschen im Haus am Rosengarten, die altersbedingt oder wegen anderer körperlicher Beschwerden im Pflegeheim leben. „Wir haben aber auch einen großen Anteil demenzkranker Bewohner. Sie werden ins Leben im Heim integriert, es ist ein schönes Miteinander“, schildert sie den Umgang in ihrer Einrichtung.

Auch Frau Kaminski stellt fest, dass viele, die Demenzkranke in der Verwandtschaft haben, sich den Austausch mit anderen Betroffenen wünschen. „Das höre ich auch immer wieder, wenn Angehörige sich unser Heim anschauen, weil sie einen Platz für Eltern oder Großeltern suchen“, erzählt die Leiterin. Sie und ihre Kollegen stehen in solchen Fällen immer mit Rat und Hinweisen zur Seite. „Es gibt keine geregelte Sprechstunde zu dem Thema bei uns. Aber, wer Probleme bei der Betreuung hat, kann sich natürlich an uns wenden.“

Ob und wie der ASB künftig die Löbauer Gruppe unterstützen kann, hängt auch von den Angehörigen ab, die sich dort zusammenfinden werden, so Frau Kaminski. „Es kommt darauf an, was sie suchen. Wir müssen zunächst auch einmal sehen, wie groß das Interesse ist und wie viele Leute sich melden. Die Überlegungen stehen noch ganz am Anfang“, so Frau Kaminski. Unterstützen möchte sie die Initiative des Löbauer Seniorenrates, der mit dem Anliegen auf sie zugekommen ist, aber auf jeden Fall. „Das ist ein wichtiges Thema“, begründet sie. Zunächst einmal will das „Haus am Rosengarten“ einen Raum zur Verfügung stellen, wo die Betroffenen zusammenkommen können.

Franz-Heinrich Schulze vom Löbauer Seniorenrat hat die Erfahrung gemacht, dass viele Familien sich nicht trauen, offen mit dem Thema Demenz umzugehen. „Sie schämen sich, weil der Partner oder die Eltern dement sind“, so seine Erfahrungen. Deshalb hofft er, dass sich nun viele aus der Deckung wagen und Anschluss an die Gruppe suchen, die der Seniorenrat gründen möchte. Betroffene, die Interesse an einem Treff haben, können sich beim Seniorenrat melden. Kommen genügend Interessenten zusammen, wird bekannt gegeben, wann ein erstes Treffen stattfindet. Bis Ende August, so Franz-Heinrich Schulze, wollen die Senioren die Resonanz abgeprüft haben und ein erstes Informationsgespräch für Betroffene aus Löbau und Umgebung organisieren.

Kontakt: Franz-Heinrich Schulze: 03585 860160 oder Christine Schwerdtner: 03585 402579

