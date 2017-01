Hilfe aus Großenhain nach dem Stadtbrand Innungsbücher erzählen vom teils recht angenehmen Alltag der Handwerker. Aber auch von Feuersnot und Kriegszeiten.

Die Innungslade der Ortrander Schuhmacher hat wertvollen Inhalt und eine kleine Beilade. Man muss die Innungsbücher nur zu lesen wissen. © Klaus Hauptvogel

Zur Wende standen sieben Holzkisten im Ortrander Rathaus in der „Kulturkammer“ – aufgebrochen und leer. Doch was in den Innungsladen gelegen hat, ist durchaus nicht verschwunden. Es muss nur richtig studiert werden. Diese Aufgabe wurde Klaus Hauptvogel übertragen, dem Mathematiker-Rentner und Neuling im Ortrander Heimatverein. Aus Protest sei er in die Reihen der Heimatfreunde eingetreten, sagt er bei seinem Vortrag. „Weil manche Stadtverordneten Ausstellungsstücke als totes Kapital bezeichneten .“

Wie lebendig der Inhalt von Innungstruhen tatsächlich ist, hat der Ortrander beim Stöbern in den Innungsbüchern der Tuch- oder Schuhmacher gefunden. So dauerte eine Meisterprüfung vier Tage und muss recht lustig gewesen sein. 1649 wurde bei der Prüfung von Urban Gaßman am ersten Tag das Leder besehen und ein rechtes Fässchen Bier getrunken. Am zweiten Tag gab`s nach dem gelungenen Zuschnitt ein Gericht Fische und eine „halbe Tonne Bier“. Am dritten Tag wurde das Leder geschmiert und zugerichtet, und wiederum wurde ein Fässchen Bier geleert und ein guter Kuchen genossen. Als das Werk am vierten Tag fertig war und von anderen Meistern besichtigt wurde, gab`s noch mal ein Meisteressen.

Klaus Hauptvogel hat ein Schreiben von 1550 entziffert, als die sächsischen Herzöge Christian und August sich über Handwerksleute ausließen: Sie trügen übermäßige und gebührliche Kleidung, würden viel essen und kaufen und „warten des Trunks mehr dann der Arbeit“. Aber: Die Handwerker mussten auch schwere Zeiten mitmachen, wo sie ihre Innungsladen mit allen inliegenden Schätzen retten mussten: vor einfallenden Soldaten und Feuer. So manche hölzerne Truhe hat dies nicht überstanden. Doch überliefert ist, dass andere Städte wie zum Beispiel Großenhain Geld schickten, um nach einem Stadtbrand die Häuser wieder aufzubauen. Deponiert hat die Innungslade immer der jeweilige Obermeister. Wechselte der, musste die Truhe vom jeweils jüngsten Handwerksmeister zum neuen Ort getragen werden.

