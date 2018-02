Hilfe aus Görlitz für Nieskyer Radwege Einige Brennpunkte könnten Radlern gefährlich werden. Dagegen macht nun Die Linke Druck.

Lieber absteigen und schieben? Viele Verkehrssituationen in Niesky, wie hier auf der Horkaer Straße, sind für Radfahrer nicht eindeutig geregelt. Das führt zu Verunsicherungen. Schon bald soll sich einiges ändern. © André Schulze

Niesky/Görlitz. Für Radfahrer wird es im Verkehrsalltag nicht selten eng. In manchen Situationen haben sie gegen Autofahrer gar keine Chance. Auch in Niesky hat das Radwegenetz Schwachstellen. Wer beispielsweise den Radweg in der Görlitzer Straße zum Zinzendorfplatz nimmt, steht auf Höhe von Sport Vetter vor einem Problem: Der Radweg ist wegen der neuen Arztpraxis häufig zugeparkt und danach abrupt zu Ende. Als Ortskundiger biegt man rechts in die Straße Am Gottesacker und nimmt gleich die nächste links, um bequem und ohne Stress die Ladengasse entlang zum Gymnasium, der Bibliothek, dem Museum oder zum Rathaus und weiter zum Bahnhof zu kommen. Wer sich nicht auskennt, fährt geradeaus und muss sich die Straße mit dem immer dichter werdenden Auto- und Lkw-Verkehr teilen und setzt sich so einer potenziellen Unfallsituation aus.

Doch Schwachstellen oder Brennpunkte wie dieser sollen baldmöglichst entschärft werden. Das hat sich Die Linke im Stadtrat nicht nur auf die Fahnen geschrieben, sondern gleich einen entsprechenden Antrag formuliert. Stadtrat Andreas Konschak erläuterte ihn kürzlich im Technischen Ausschuss. Er sieht akuten Handlungsbedarf. In der Bautzener Straße Richtung See gibt es überhaupt keine Radwegmarkierungen. Kritisch ist es seiner Meinung nach auch auf der Horkaer, der Ödernitzer oder auf der Rosenstraße beim Polizeirevier. Auf der Muskauer Straße endet der Radweg vom Bahnhof kommend beim Pätzold-Bäcker plötzlich und unerwartet. Konschak fährt jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit und kennt das alles aus persönlichem Erleben.

Doch obwohl das Papier gute Ansätze zur Verbesserung der Situation beinhaltet, was auch Mitglieder anderer Fraktionen und Gruppierungen wohlwollend bewerten, wird es nicht wirksam werden. Aber das kann Konschak im Prinzip egal sein. Er zog den Antrag noch in der Sitzung zurück.

Wie das? Große Fresse, aber nichts dahinter? Keineswegs. Ursache für den Rückzug, der im Grunde keiner ist, ist die beim Landkreis Görlitz entstehende Radverkehrskonzeption. Sie berücksichtigt nicht nur touristische Wege, sondern auch Straßen in kommunaler Verantwortung. Schwerpunkte sind die Schließung von Lücken im Radwegenetz oder die Beschilderung bestehender Radwege. Daraus soll ein Katalog entstehen, der Maßnahmen für eine kurz-, mittel- und langfristige Umsetzung zusammenfasst.

„Ich würde empfehlen, alles, was hier zur Sprache gekommen ist, in diese Planung einfließen zu lassen“, so Jens Ziegler vom Amt für Hoch- und Tiefbau der Kreisverwaltung und verantwortlich für Straßen- und Brückenbau. Ziegler ist Nieskyer, war zur Sitzung des Technischen Ausschusses selbst anwesend und bot seine Unterstützung an. Damit kann Niesky auf eine eigene Radwegkonzeption verzichten – und spart damit auch noch bares Geld. Hätte die Stadt die Konzeption selbst beauftragt, wären dafür schätzungsweise bis zu 15000 Euro und mehr fällig geworden.

Enrico Bachmann vom Sachgebiet Tiefbauverwaltung im Nieskyer Rathaus kann sich also auf die Zuarbeiten beschränken. Er hat dabei auch Schwachstellen in den Außenbereichen im Blick. Etwa die B 115 von der Jänkendorfer Kreuzung bis Kodersdorf. Oder die Ortslagen See und Horscha. Beide sind kurvenreich und zugleich eng. „Ein größeres Problem sehe ich aber im Innenbereich“, so Bachmann. Vor allem auf der Rothenburger Straße. Dort fehlt ein großes Stück Radweg. Die Lücke soll ab 2020 parallel zur Realisierung des zweiten Bauabschnitts der Straßensanierung geschlossen werden. Einfach wird dass nicht. Seit der letzten und immer noch gültigen Radwegkonzeption der Stadt von 1999 haben sich die Normbreiten für Radwege verändert. Ein größerer Platzbedarf ist in einer engen Straße mit Eigentümern, die sich gegen einen Verkauf von Teilen ihrer Grundstücke stemmen, kein Vorteil.

Noch bevor Niesky mit dem Bau der Rothenburger Straße beginnt, wird der Landkreis seine Radverkehrskonzeption vorlegen. Schon im Juni soll es soweit sein. Unabhängig davon investiert der Landkreis pro Jahr 50000 Euro an Eigenmitteln für die Instandsetzung von Radwegen. Die Maßnahmen werden zu 90 Prozent gefördert. So kann der Landkreis eine halbe Million Euro verbauen. „Mit dem Geld können wir viel bewegen. Wir werden es nutzen müssen, um vorhandene Wege instandzusetzen“, so Jens Ziegler.

