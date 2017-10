Hilfe aus Bayern für kaputte Kottmarsdorfer Mühle Die Kunde vom Sturmschaden ist weit gedrungen.Der Mundartdichter Schnatl Koarle hat als Spende ein Kunstwerk verkauft.

Die Kottmarsdorfer Mühle mit dem fehlenden Flügel. © R. Altmann-Kühr

Kottmar. Die Kunde vom Sturmschaden an der Kottmarsdorfer Mühle ist bis Oberbayern gedrungen. In Fahrenzhausen bei München, wohnt der „Schnatl Koarle“. Der Kraftfahrer stammt aus Oppach und betätigt sich selbst in Bayern als Oberlausitzer Mundartdichter. Auf Facebook ruft er alle Freunde auf, zu spenden. Er macht den Anfang: „Ich habe ein kleines Ölbild gemalt, mit einem Oberlausitzer Motiv, dass ich veräußert habe. Die 50 Euro werde ich dem Verein spenden.“ Eine Liste mit allen Spendern will er an den Mühlenverein übergeben. (SZ/mva)

Spendenkonto des Mühlenvereins bei der Sparkasse: IBAN: DE94850501003000214720, BIC WELADED1GRL. Verwendungszweck: „Spende Mühlenflügel“

