Hilfe auf Deutsch und Arabisch Ein junger Libyer hat jetzt in der Bautzener Tuchmacherstraße einen Telefonladen eröffnet.

Der Libyer Mohamed Gamodi eröffnete jetzt seinen Telefonladen an der Tuchmacherstraße 10. © Carmen Schumann

Die Aufschrift auf dem neuen Geschäft an der Tuchmacherstraße 10 ist auf Deutsch und Arabisch zu lesen. Mohamed Gamodi hat dort jetzt seinen Telefonladen eröffnet. Smartphones sind für Flüchtlinge eine wichtige Brücke in die Heimat. Der junge Libyer weiß das. Er lebt seit drei Jahren in Deutschland, davon seit zwei Jahren in Bautzen. Deshalb bietet er allen arabisch Sprechenden, die der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind, wie er selbst, Rat und Hilfe an. Außerdem gibt es einen An- und Verkauf von gebrauchten Geräten, wie Fernseher, Handys und Computern.

Mohamed Gamodi kam 2014 nach Deutschland, um in Berlin eine Ausbildung als Informatiker zu absolvieren. Doch nach einem halben Jahr musste er das Studium abbrechen, weil seine Familie in Tripolis wegen des Bürgerkriegs die Ausbildung nicht mehr finanzieren konnte. Deshalb stellte er im Oktober 2014 einen Asylantrag. Fast zweieinhalb Jahre musste er auf die Bearbeitung warten. In diesem Februar kam dann endlich der Bescheid: Er darf bleiben – vorerst für drei Jahre. Im Oktober 2018 kann er einen Antrag auf unbefristeten Aufenthalt stellen. Mohamed Gamodi denkt, dass seine Chancen ganz gut stehen, da er jetzt seinen Lebensunterhalt selbst verdient. Deutsch hat sich der Händler mit Unterstützung seiner deutschen Freunde angeeignet. Hilfreich war auch ein Integrationskurs, den er in Bautzen absolvierte.

Der 28-Jährige sagt, er habe positive Erfahrungen mit dem Jobcenter gemacht. Über die Bildungseinrichtung DPFA absolviert er eine Maßnahme zur beruflichen Eingliederung. Da er nun sein eigenes Gewerbe betreibt, kommt ein Berater zweimal die Woche zu ihm ins Geschäft, um ihn über Finanzierungsfragen und all das aufzuklären, was man über die deutsche Bürokratie wissen muss. Mohamed Gamodi freut sich, dass er in den ersten Wochen seit der Eröffnung schon viele Kunden begrüßen konnte. Und noch etwas hat sich für ihn verbessert. Nachdem der Libyer einige Zeit im Asylbewerberheim Greenpark wohnte, hat er nun eine eigene Wohnung in der Bautzener Altstadt bezogen. (cs)

