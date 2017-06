Hilbert soll im Schulstreit helfen An der Grundschule verzögert sich der Anbau. Mit der vorgeschlagenen Lösung sind die Eltern nicht einverstanden.

An der Langebrücker Grundschule gibt es seit Langem Platzprobleme. Mit Beginn des neuen Schuljahres verschärft sich die Situation noch einmal. Der Elternrat fordert deshalb die rechtzeitige Aufstellung von Containern. © Thorsten Eckert

Beim Thema Grundschule schlagen die Wogen in Langebrück noch immer hoch. Daran hat auch ein Treffen des Elternrates in dieser Woche nichts geändert. „Leider konnte Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) oder ein Vertreter kurzfristig nicht daran teilnehmen. Bürgermeister Vorjohann hat uns aber ausführlich auf unseren Brief geantwortet“, sagt Thomas Meyer-Ross, stellvertretender Elternsprecher der Langebrücker Grundschule. „Eine Lösung im Sinne der Eltern und Kinder ist allerdings darin nicht zu finden.“ Nach seinen Worten hält der Bürgermeister an der bisher von der Stadtverwaltung ins Gespräch gebrachten Variante fest. Danach soll das Computerkabinett in ein Klassenzimmer umgewandelt werden.

„Aus unserer Sicht ist dann eine angemessene Vermittlung von Medienkompetenz unmöglich. Außerdem fehlt vor dem Raum Platz für Garderobenmöbel. Dann wissen wir ja nicht, wie lange diese Übergangslösung andauern soll. Die Stadt kann uns keine Frist nennen, bis die beiden geplanten Container aufgestellt sind.“ Im Gespräch ist ein Bezugstermin nach den Herbstferien. Laut Auskunft der Stadt müsse erst die Vergabe des Auftrags abgewartet werden, bevor dazu eine verbindliche Zusage gemacht werden kann.

Eltern fordern zusätzliche Räume

Damit wollen sich die Langebrücker Eltern nicht abfinden. „Im April 2016 haben wir die Stadtverwaltung bei einer Ortschaftsratssitzung darauf aufmerksam gemacht, dass die Schülerzahlen weiter steigen“, sagt der stellvertretende Elternsprecher. Doch nichts passierte. Erst ein Jahr später sind Planungen eingeleitet worden. „Jetzt merken wir, dass die Zeit nicht ausreicht. Die Folgen der verspäteten Planungen müssen jetzt die Kinder ausbaden. Wir bleiben dabei. Wir brauchen zu Beginn des neuen Schuljahres zusätzliche Räume.“

Wenn die vorgesehene Variante mit zwei übereinandergestellten Containern und einer Anbindung an das Schulgebäude in der Zeit nicht mehr zu schaffen ist, dann sollte über eine einfachere Lösung nachgedacht werden, eine die schneller umsetzbar ist, so Thomas Meyer-Ross.

Mit allen Beteiligte ins Gespräch kommen

Die Langebrücker Eltern haben sich inzwischen an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gewandt mit der Bitte, ihnen bei der Suche nach einer Lösung zu helfen. „Wir wollen kurzfristig mit allen Beteiligten ins Gespräch kommen, vielleicht kann der Oberbürgermeister bei dem Gespräch vermitteln“, sagt Meyer-Ross. Es gehe darum, Gerüchte und Unsicherheiten bei den Eltern in Langebrück einzudämmen und die zunehmende Konfrontation zwischen Verwaltung und Bürgern zu entspannen. Außerdem will der Elternrat Akteneinsicht in dem Fall beantragen. „Wir wollen besser verstehen, wie es zu den Verzögerungen kommen konnte.“

Im Frühjahr hatte das Schulverwaltungsamt zugesagt, dass Container mit zwei Klassenzimmern an das Schulhaus angefügt werden. Damit erfüllte die Verwaltung eine Forderung der Langebrücker Eltern und des Ortschaftsrates. Der geplante Anbau soll bis zur Fertigstellung des benachbarten Kinderzentrums im Jahre 2018 stehen bleiben. Im Kinderzentrum entstehen Betreuungsplätze für 249 Mädchen und Jungen. Davon sind 45 für Krippenkinder vorgesehen, 92 für den Kindergarten und 112 für Hortkinder. Durch die zusätzlichen Hortplätze könnte die Grundschule entlastet werden. Ende Mai kam dann die Nachricht, dass der Anbau erst Wochen später fertig wird. Keine Firma sah sich in der Lage, das Bauvorhaben in der kurzen Zeit umzusetzen.

