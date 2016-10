Hightech-Station auf Rädern Alle Einsätze der Ortswehren in der Gemeinde werden von neuem Leitwagen koordiniert.

Die Klipphausener Feuerwehr hat jetzt einen neuen Einsatzleitwagen. „Für uns Feuerwehrleute in der Gemeinde wird dieses Fahrzeug eine große Hilfe sein“, erklärt Mirko Knöfel, der Leiter der Klipphausener Wehr. Denn Führungskräfte koordinieren ab sofort in diesem Wagen die Einsätze der Ortswehren bei Bränden, Unfällen und Havarien. Schnell kann da zum Beispiel entschieden werden, ob weitere Technik und Leute angefordert werden müssen oder welche Vorgehensweise der Kameraden nötig ist. Der Klipphausener Wehrleiter zeigt das Herzstück des Einsatzleitwagens – die Funkanlage. Drei Funkkreise stehen zur Verfügung, einmal zur Rettungsleitstelle in Dresden, zweitens für den Kontakt zu den Ortswehren und Feuerwehrleuten vor Ort. Der dritte Funkkreis ist Reserve, soll weiteren Einsätzen vorbehalten sein. Doch der Leitwagen hat noch andere moderne Technik an Bord: Zwei Laptops, mit denen die Einsätze dokumentiert werden, ein Faxgerät, einen großen Schirm fürs Internet, wo beispielsweise auch angezeigt werden kann, welche Pegelstände die Flüsse bei Hochwasser haben.

Auf dem Einsatzleitwagen steht „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“. „Genau das ist das Motto der zwölf Ortswehren in unserer Gemeinde Klipphausen“, sagt Bürgermeister Gerold Mann (parteilos). Nach eingehender Abwägung hatten sich Gemeinderat und Verwaltung entschieden, dieses neue Fahrzeug anzuschaffen. Es ist nicht gerade billig – 103 000 Euro kostet es. Zwar steuert da der Freistaat Sachsen 39 000 Euro Fördergelder bei. Doch es bleiben so immerhin noch 64 000 Euro Eigenmittel hängen. In der Gemeinde Klipphausen gibt es insgesamt 400 Mitglieder in den Feuerwehren, davon sind 257 Aktive. Hinzu kommen 80 Mädchen und Jungen in sechs Jugendfeuerwehren. (SZ)

zur Startseite