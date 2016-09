Hightech made in Klingenberg Die AB Elektronik GmbH ist ein Global Player in Sachen Fahrzeugsensorik. Warum dabei auch Harn eine Rolle spielt.

Chef und Mitarbeiter kennen sich von Stunde eins an: Jens Glöckner (links) kam 1991 nach der Lehre zur AB Elektronik, da war auch Werksleiter Michael Stoll (rechts) bereits in der Firma. Über das Unternehmen sagt Glöckner: „Es herrscht ein sehr soziales Betriebsklima, sonst wäre ich hier nie so lange geblieben. © Egbert Kamprath

Michael Stoll ist ein bescheidener Mann. Die verbalen Blumen, die Divisionschefin Amrei Drechsler ihrem Werksleiter überreicht, will der am liebsten gleich weiterreichen. Seit 25 Jahren ist Stoll beim Fahrzeugzulieferer AB Elektronik in Klingenberg, die meisten davon lenkt er die Geschicke des Unternehmens, einer 100-prozentigen Tochter des britischen TT-Electronics-Konzerns mit weltweit rund 6 000 Angestellten. Stoll baut den Klingenberger Standort mit auf, der heute mit fast 400 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Weißeritzregion ist. Am 1. Oktober machen Betrieb und Belegschaft das Vierteljahrhundert voll. Aus den Nachwehen der Wende heraus wird das Unternehmen 1991 in Klingenberg geboren. Die AB Elektronik GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Werne kauft die Reste eines zu DDR-Zeiten im heutigen Klingenberger Gewerbepark ansässigen Elektronikbetriebes aus der Treuhandverwaltung heraus. Mit 115 Leuten beginnt an der Salzstraße die Produktion – moderne Sensortechnik für die Automobilindustrie. Der Markt boomt, die Niederlassung wächst schnell. Nur zwei Jahre nach ihrer Gründung wird in Klingenberg eine eigene Entwicklungsabteilung etabliert – ein Schritt, der wesentlich zur Erfolgsgeschichte des Standorts beitragen sollte, denn die Branche schläft nie.

1998 wird aus der Niederlassung eine GmbH. Umsätze und Mitarbeiterzahlen steigen. „Unsere räumlichen Kapazitäten waren bald erschöpft“, schildert Stoll. 1996 fällt deshalb der Entschluss zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Produktionshalle ein paar Hundert Meter weiter – die Geburtsstunde des heutigen Standorts, zu dem 2007 noch eine weitere Halle hinzukommt. Produziert wird im Dreischichtbetrieb. Wie Michael Stoll sind auch viele Mitarbeiter von Stunde eins an dabei. So auch Jens Glöckner (53), der die Produktionsanlagen wartet und schon vor 1991 am Standort gelernt hat. Noch etwas fällt auf: Erstaunlich viele Frauen bedienen die hinter Glas liegenden Fertigungsstrecken.

Die Sensoren, die in Klingenberg entstehen, wirken unscheinbar. Welch Hochtechnologie in den kleinen Bauelementen steckt, die im fertigen Auto vollständig hinter Großteilen und Verkleidung verschwinden, offenbart sich erst auf den zweiten Blick. Dank immer neuer Vorgaben in Sachen Umweltschutz und Fahrzeugsicherheit wird die Technik immer ausgeklügelter – und das made in Klingenberg.

Gestärkt aus der Krise

Wussten Sie, dass nichts anderes als Harnstoff, der auch im Urin enthalten ist, den Stickoxidgehalt in den Abgasen Ihres Diesels auf ein Minimum reduziert? In der Branche weithin unter dem Namen AdBlue bekannt. Seit 2012 feilt die AB Elektronik an einem Sensor, der im Abgassystem geringste Abweichungen in der Harnstoffkonzentration registriert – und somit dazu beiträgt, die immer strenger werdenden Abgasnormen einzuhalten. „Mittlerweile sind wir mit dieser Technologie weltweit führend und produzieren in Serie“, verrät Michael Stoll. Zu den Abnehmern zählen vor allem namhafte Autohersteller, darunter Volkswagen, BMW und andere. 57 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2015 – etwa elf Prozent des Konzernumsatzes und nahezu doppelt so viel wie noch im Jahr 2010. Und der Markt hat Potenzial. „Die Abgasthemen sind erst richtig im Kommen“, prognostiziert Stoll. 2 000 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche hat AB Elektronik im benachbarten Klingenberger Gewerbepark bereits angemietet – um flexibel zu bleiben angesichts dessen, was da noch kommen könnte. „Das ist für uns eine effiziente Lösung, da unser derzeitiges Gelände nicht mehr erweiterbar ist.“

Doch auch Michael Stoll kennt finstere Zeiten. Wie zuletzt 2009, als die Umsätze im Zuge der Automobil- und Finanzkrise um 30 Prozent einbrachen – eine Nagelprobe für das Unternehmen. Die ganze Branche war ins Mark getroffen. Über Monate ruhte die Produktion, mittels Kurzarbeit gelang es dennoch, die gesamte Belegschaft zu halten. Seit 2010 ging es wieder stetig bergauf. „Gerettet hat uns vor allem die Tatsache, dass wir sowohl hinsichtlich unseres Kundenstammes als auch unserer Produktpalette sehr breit aufgestellt sind.“

In die Zukunft blickt Michael Stoll optimistisch. Auch der anstehende Brexit ändert daran nichts – trotz britischer Konzernmutter. „Wir haben weder Produktion noch nennenswerte Absatzmärkte in England“, so der Werksleiter. Vom Sinkflug des Britischen Pfunds nach der Ausstiegsankündigung der Briten im Juni habe man intern sogar profitiert.

