Hightech im Hohwald Baustart in der Hohwaldklinik: Das verspricht Entlastung für das Personal und kürzere Wartezeiten für Patienten.

Bisher werden in den OPs der Hohwaldklinik rund 3 000 Eingriffe im Jahr vorgenommen. Durch das neue OP-Zentrum, das quaderförmig an die bestehenden Gebäude angegliedert wird, soll sich diese Zahl deutlich erhöhen.

Zur Grundsteinlegung begrüßte Hohwaldklinik-Geschäftsführer Stefan Härtel (r.) Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich.

Nachts bleiben die Operationssäle dunkel. So lautet das erklärte Ziel des Geschäftsführers der Hohwald-Klinik, Stefan Härtel. Mit dem Bau des neuen OP-Traktes auf dem Gelände der orthopädischen Klinik sollen künftig nicht nur mehr Patienten behandelt werden können. Auch die Mitarbeiter sollen entlastet werden. Statt zwei Sälen stehen den Ärzten und Pflegern ab September nächsten Jahres vier zur Verfügung. Operationen in der Nacht sollen dann der Vergangenheit angehören.

In dem zweigeschossigen Anbau, der sich an die bisherige OP-Abteilung anschließt, planen die Architekten außerdem einen vergrößerten Aufwachraum mit acht Betten, doppelt so viele wie bisher. Das Personal bekommt erweiterte Umkleideräume, außerdem entsteht ein Bettenlager und die für die Operationen nötigen Nebenzimmer.

620 Quadratmeter Grundfläche hat der Quader und ist vollgepackt mit Technik. Neben modernen Operationsinstrumenten soll es auch Extras wie auf Knopfdruck schaltbares Glas als Sichtschutz eingebaut werden. Für die Optik erhält der Bau noch ein begrüntes Flachdach.

Komplett fertig soll alles im Januar 2019 sein, erste Eingriffe sind aber schon vier Monate vorher eingeplant. In das Vorhaben investiert die Asklepios-Klinik sieben Millionen Euro. „Alles Eigenmittel!“, betont der Chef bei der Grundsteinlegung am Donnerstag. In der Vergangenheit griff das Unternehmen bei Bauarbeiten zwar auf Fördermittel des Freistaats zurück – Härtel spricht von 28 Millionen Euro –, die aktuelle Maßnahme könne die Klinik aber finanziell selbst stemmen. Ebenso die höheren Personalkosten, die auf die Hohwaldklinik zukommen werden, denn schon jetzt wird die Zahl der Mitarbeiter aufgestockt, um die künftig höheren OP-Frequenzen abzudecken.

Neubau ruht auf Bohrpfählen

Stefan Härtels Engagement wird in Neustadt geschätzt, und dann herrscht ja noch Wahlkampf. Die Liste der prominenten Besucher ist zum Festakt dementsprechend lang: Landrat Geisler, die Bundestagsabgeordneten Brähmig und Hahn, der Landtagsabgeordnete Michel – und nicht zuletzt Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU). Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) richtete lobende Worte an die Belegschaft der Klinik und ihren Geschäftsführer. „Gut, dass hier die alte Bausubstanz erhalten bleibt“, sagte er und bezog sich damit auf die 115 Jahre alten Gebäude, an die der Anbau angegliedert wird.

Nicht nur der Denkmalschutz, auch der Baugrund machte die Planung des Quaders schwierig. Das Baufeld ist stark geneigt, wodurch Höhenunterschiede von bis zu sechs Metern zustande kommen. „Um die Felsplatte tragfähig zu machen, wird der Neubau auf 29 Bohrpfählen gegründet“, sagte Daniela Rohmfeld von Architekturbüro Lunze aus Radeberg. Während der Bauarbeiten soll der Betrieb nicht beeinträchtigt, verspricht Stefan Härtel. Und nach der Fertigstellung soll sich die Wartezeit der Patienten auf medizinische Behandlungen merklich verringern.

