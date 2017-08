Highlight zur Saisoneröffnung Am Freitag gastiert mit der HSG Freiberg ein Oberliga-Team in der Polenzhalle. Der Eintritt ist frei. Los geht es 19 Uhr.

Handball. Die Oberlausitzer Handballer, die in der neuen Saison als Spielgemeinschaft mit Sohland an den Start gehen, können sich mit ihren Fans auf ein attraktives Wochenende freuen. Am Freitag kommt mit der HSG Freiberg ein echtes Schwergewicht in die Cunewalder Polenzsporthalle. Ab 19 Uhr kann man sich dabei ein Bild vom aktuellen Leistungsstand der Mannschaft des Trainergespanns Carsten John und Florian Sieber verschaffen. Mit Patrick Michel kehrt dabei auch ein alter Bekannter an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.

Personeller Umbruch bei der HSG

„Wir wollten unseren Zuschauern bewusst ein Highlight zur Saisoneröffnung bieten und verzichten daher auch auf einen Eintritt“, erklärte Chefcoach John. Mit einem Augenzwickern merkt Florian Sieber im Vorfeld an, „dass dafür gerne mehr getrunken und gegessen werden kann“. Der hochklassige Gegner aus Freiberg steht – ähnlich wie die Gastgeber – nach einem großen personellen Umbruch vor einer nicht sehr einfachen Saison. 2016/17 landete die HSG mit 28:28 Punkten auf Platz neun und damit im Mittelfeld der MHV-Oberliga, in der 15 Mannschaften am Start waren.

Am darauf folgenden Sonnabend startet dann die Cunewalder Ball- und Bewegungsschule in die neue Spielzeit. Das ist ein erfolgreiches Projekt, das von Co-Trainer Sieber initiiert wurde. Zwei- bis sechsjährige Kids werden hier an Ball und Bewegungssportarten herangeführt. „Neue Gesichter aus nah und fern sind dabei gern gesehen“, meinte Sieber. Die erste Einheit geht von 9.30 bis 11 Uhr. Ebenfalls am Sonnabend steigt dann der sogenannte „Derby-Cup“. Dieses Herrenturnier beginnt um 13 Uhr. Neben den zwei Gastgeberteams komplettieren der TuS Löbau, Friedersdorf und der SV Obergurig das Teilnehmerfeld. „Auch hier sind zahlreiche Zuschauer bei freiem Eintritt jederzeit willkommen“, wie der Co-Trainer mitteilte.

Am Sonntag steigt dann die Sachsenligatruppe der SG Cunewalde/Sohland in die Pflichtspielsaison ein. Im Sachsenpokal geht es beim neuen Ligakonkurrent Kurort Hartha ab 16.30 Uhr um eine erste ernsthafte Standortbestimmung. Gespielt wird dann in der Sporthalle des BSZ Freital (Otto-Dix-Str. 2). Die drei anderen Männerteams aus dem Landkreis Bautzen – der HVH Kamenz, der Radeberger SV und die SG Oberlichtenau – haben alle Heimrecht, wobei die SG-Herren wie gewohnt im Sportkomplex Pulsnitz antreten.

Bei der letzten Cunewalder Standortbestimmung, dem Turnier in Rietschen, verpasste die neue Spielgemeinschaft ausgerechnet durch eine Niederlage gegen Gastgeber Rietschen den Gesamtsieg. „Allerdings präsentierten wir uns in ordentlicher Verfassung“, bilanzierte Co-Trainer Sieber danach. „Immerhin fehlten uns noch mehrere Stammkräfte.“ Gegen die hoch gehandelten Görlitzer präsentierte sich Cunewalde/Sohland von Beginn an stets auf der Höhe. Zwischenzeitlich führte die SG sogar mit vier Toren, ehe man in einer hektischen Schlussphase die Koweg-Herren wieder ins Spiel brachte.

Mit dem 23:23 war Cheftrainer John dennoch sehr zufrieden. „Im Gegenteil dazu hat mir die Partie gegen Rietschen überhaupt nicht zugesagt“, meinte John. „Nach einem miserablen Start liefen wir gleich einen Rückstand hinterher.“ Erst ab der zehnten Minute ging es besser, doch Cunewalde/Sohland verlor mit 23:24. Im letzten Spiel schlug die SG den Turniersieger aus Berlin nach einer starken Leistung mit 24:23. John: „Die Moral war intakt und im ganzen Turnier hat mich die Leistung von Tom Julian Mende beeindruckt, der sich sehr abschlusssicher präsentiert hat.“ (szo)

