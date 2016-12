Handball Highlight vor ausverkauftem Haus Der HSV Weinböhla verliert erwartungsgemäß gegen den HC Elbflorenz. Ein Teil der Eintrittsgelder wird gespendet.

Was für ein Abend! Mit ausgelassener Stimmung sahen Anhänger und Freunde des Handballs in Weinböhla am Mittwoch das Freundschaftsspiel zwischen dem Verbandsligisten HSV Weinböhla und dem HC Elbflorenz aus der dritten Bundesliga. Die Partie ging erwartungsgemäß für die Hausherren mit 21:37 verloren, jedoch überwog die Freude in der ausverkauften Nassauhalle, einen 200-Euro-Scheck für Charityzwecke dem KIZ Weinböhla überreichen zu können.

Obwohl es für den HSV kein leichtes Unterfangen war, schlugen sich die Kovar-Schützlinge in der ersten Halbzeit wacker. Mit einer auffallend gut agierenden Offensive und Defensive schaffte man es, den HC Elbflorenz mit einem respektablen Rückstand trotzdem in Schach zu halten. „Kompliment an die Mannschaft, da hat für uns alles gepasst. Unsere Aufbaureihe Fric-Häberer-Krüger funktionierte hervorragend, und auch die Defensive klappte, so dass Tomas Suchy mehrere Bälle mit Bravour parieren könnte“, so Co-Trainer Nils Gäbler in der Halbzeit und zum 7:12-Stand.

In Halbzeit zwei verlor der HSV Weinböhla etwas die Bindung zum Spiel, was sich in Abstimmungsproblemen äußerte und schließlich zu vielen technischen Fehlern sowie mangelnder Chancenverwertung führte. Der erfahrene Drittligist HC Elbflorenz bestrafte jeden begangenen Fehler blitzschnell, gnadenlos und mit aller Konsequenz.

„Der überwiegende Teil der Tore sind durch Konter entstanden. Mir tat unser zweiter Tormann Philipp Röpke etwas leid, der dadurch immer wieder alleine und auf verlorenem Posten stand“, so Co-Coach Gäbler. In den letzten 15 Minuten fanden HSV Herren wieder den Spielfaden und konnten noch „Schönheitskorrekturen“ am Endergebnis vornehmen.

Nach der Partie gab es noch eine Pressekonferenz mit den Trainern, in der nochmals von HSV-Trainer Martin Kovar bestätigt wurde, dass es trotz des mit 21:37 verloren gegangenen Spiels eine Standortbestimmung für die Mannschaft war. „Nun können wir beruhigt die Rückrunde angehen“, so Kovar. (E. Rosenkranz)

