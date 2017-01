High Heels als Türöffner Ein Geschenk für Melania Trump verhilft einem bosnischen Schuhfabrikanten zur Einladung nach Washington.

Fast schon symbolisch – der Eingang der Bema-Schufabrik. © Bema/PR

Schon für Aschenputtel erwies sich ein edler Schuh als Türöffner für den Palast. Und nach seiner Einladung zu einem der Bälle zur Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump im fernen Washington kann sich auch Marinko Umicevic, Direktor des Schuhherstellers Bema im bosnischen Banja Luka, wie im Märchen wähnen. Derzeit plagen ihn allerdings eher irdische Besucherprobleme. Er habe nach dem Erhalt der Einladung die ganze Nacht nicht schlafen können, erzählt der weißhaarige Herr im grauen Arbeitsmantel in unzähligen TV-Interviews: „Ich habe noch kein Geschenk für Melania.“

Dabei hatte der umsichtige Umicevic bereits im August eine lederne Morgengabe an die künftige First Lady der USA geschickt. Mitten im US-Stimmenstreit hatte der Bema-Direktor der aus dem nahen Slowenien stammenden Milliardärs-Gattin zwei Paar Stöckelschuhe für den begehrten Einzug ins Weiße Haus zukommen lassen.

Das hochhackige Schuhwerk sei als Antwort auf die „schmutzigen Bemerkungen“ zu verstehen, der Melania „als Frau und Mutter“ ausgesetzt sei, hatte der serbisch-bosnische Trump-Fan damals das Geschenk erklärt. Wie viele von eher nach Russland orientierten Serben im Vielvölkerstaat verspricht sich der Werksdirektor von Trump als neuem US-Präsidenten eine serbenfreundlichere Wende der Balkanpolitik Washingtons: „Mit Melania und ihrem Mann im Weißen Haus erwarten wir alle eine Art Olivenzweig aus Amerika.“

Aber nicht nur Melania Trump hat aus Banja Luka ein Geschenkpaket erhalten. Weil sich selbst einstige Kriegsgegner hinter Gittern so gut vertragen, beglückte der Werksdirektor im November auch alle neun verbliebenen Insassen des Untersuchungsgefängnisses des Uno-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag mit Schuhwerk von Bema – darunter die berüchtigten Drahtzieher des Srebrenica-Massakers, Ex-General Ratko Mladic und den früheren Serbenführer Radovan Karadzic.

Obwohl auch Bosniens russophiler Serbenführer Milorad Dodik behauptet, zur Inauguration von Trump geladen zu sein, wurde dem Präsidenten des Teilstaats der Republika Srpska von der US-Botschaft in Sarajevo ein Visum verwehrt. Nun will Umicevic seinem politischen Idol doch noch zur Reise nach Washington verhelfen – und ihn als seinen offiziellen Begleiter zum Ball mitnehmen. Ob der umstrittene Dodik als Mann an der Seite von Melanias Schuhsponsor das begehrte US-Visum erhält, erscheint zwar eher ungewiss. Doch zumindest für einen kräftigen Familienkrach hat dessen Ernennung zum Ballpartner bereits gesorgt. Seine Frau sei keineswegs erbaut, dass er mit Dodik statt mit ihr nach Amerika fahren wolle, gibt Umicevic offen zu: „Sie ist wütend – und will mir nicht mehr die Hemden bügeln.“

