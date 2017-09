Hiesige Teams unterliegen Die Handballmannschaften aus Bischofswerda und Cunewalde/Sohland hatten am Wochenende kein Glück.

Handball. Es war kein gutes Wochenende für die Frauen vom Aufsteiger VfB 1999 Bischofswerda und die Männer von der SG HVO Cunewalde/Sohland. Bereits am Sonnabend unterlag der VfB in eigener Halle gegen die HSG Neudorf/Döbeln klar mit 17:26 und steht nun mit 0:4 Punkten vorerst auf dem letzten Tabellenplatz. Am kommenden Sonnabend hat Bischofswerda schon wieder ein Heimspiel. Dann ist um 18 Uhr Plauen-Oberlosa zu Gast im Wesenitzsportpark. Cunewalde/Sohland musste am Sonntag bei der SG Leipzig-Zwenkau antreten und verlor das erste Punktspiel der Saison knapp mit 19:21. Trainer Carsten John meinte nach dem Abpfiff: „Am Ende stehen wir mit leeren Händen da. Für die vielen aufmunternden Worte können wir uns nichts kaufen.“ Der Coach war dennoch stolz auf den kämpferischen Auftritt seiner Mannschaft, aus der Christian Israel als achtfacher Torschütze herausragte. Auch Keeper Marcel Bergner überzeugte. (ck)

