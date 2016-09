Hier zuckt gleich der Blitz Mächtig Spannung, funkelndes Gold und manchmal qualmt der Roboter: Das erleben Löbauer Schüler an der Hochschule.

Der Löbauer Schüler Jonas Werner ist vor der Kugelelektrode zum Abmessen bereit, bevor die Blitze wieder durch das Labor toben. Das Experiment ist Teil der 4. Mint-Projektwoche der Löbauer Schüler an der Hochschule in Zittau. Foto: Rafael Sampedro

Begeistert misst der Löbauer Gymnasiast Jonas Werner den Abstand zwischen der Kugelelektrode und der Plattform. Denn er weiß, dass es gleich blitzen wird. Sobald der Abstand stimmt, geht es in den Beobachtungsraum. Dann ist es Zeit für den Strom. Bis zu 700 000 Volt können in diesem Labor erzeugt werden. Ganz langsam wird die Spannung gesteigert. Zuerst geschieht nichts, dann zeigen sich die ersten Vorentlandungen in Leuchterscheinungen. Die Spannung wird weiter erhöht und plötzlich zucken die Schüler zusammen. Ein heller Blitz leuchtet mit einem lauten Knall zwischen den Elektroden. „Das war der Durchschlag“, erklärt Rüdiger Cervinka, der als Laboringenieur das Projekt betreut. Noch immer mit einem beeinrduckten Funkeln in den Augen sagt der Schüler Richard Wolf: „Die Blitze finde ich total spannend.“

Richard gehört zu der Klasse 8-5 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Löbau. Die Schüler dieser Klasse haben sich für das Vertiefungsmodul Mint entschieden. Sie erhalten besonderen Unterricht in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Im Rahmen dieser Vertiefung findet dieses Jahr schon zum vierten Mal die Projektwoche der Achtklässler in Zusammenarbeit mit der Hochschule Görlitz/Zittau statt. Das ist für die Schüler besonders spannend, denn sie arbeiten nicht nur praxisnah, sondern lernen viel Neues. „Es ist beachtlich, was die Schüler schon zu Beginn der achten Klasse leisten. Was sie für die Projekte benötigen, haben sie bisher nicht im Unterricht gelernt“, erklärt Uwe Kopte. Er ist Physiklehrer und Koordinator der naturwissenschaftlichen Vertiefungsrichtung des Gymnasiums.

Vier Tage fahren die Jugendlichen für ihre Experimente nach Zittau und sind voller Tatendrang. Auch ihre Betreuer dort freuen sich über diese Woche. Es ist eine interessante Abwechslung zu den Studenten. „Es hat immer seinen ganz eigenen Charme, mit den jungen Schülern zu arbeiten“, sagt Egmont Schreiter aus dem Fachbereich Elektrotechnik. Sein Projekt verlangt den Jugendlichen ihre ganzen informatischen sowie technischen Kenntnisse ab. Sie wollen einen Roboter dazu bringen, nicht vom Tisch zu fallen. Eifrig scharen sie sich um das Plakat mit dem Labyrinth. Eifrig haben sie an dem Roboter geschraubt und die Finger glühen schon von dem vielen Programmieren. „Jetzt wird es spannend“, verspricht der Schüler Tim Pfeiffer und gesteht, „Gestern hat der Roboter gequalmt.“ Hoffentlich läuft es heute besser. Der Schalter auf der Roboterplattform wird betätigt und sofort rast das kleine Gefährt über das Labyrinth, hüpft über den Plakatrand und saust auf die Füße der Kinder zu. Tim sagt lachend: „Wir müssen bis Freitag noch ein wenig daran arbeiten.“

Aber es geht langsam vorwärts mit dem modernen Roboter. In einem Labor auf der anderen Seite des Campus wird es stattdessen historisch. Die Schüler sitzen gespannt vor einem Elektronenmikroskop. Vor ihnen funkelt echtes Gold. Eine alte Brosche, ein Armband und Münzen aus dem 30-jährigen Krieg werden auf ihre Beschaffenheit untersucht. Die Analyse verläuft für die Leihgaben des Städtischen Museums Zittau vollkommen zerstörungsfrei. Aber auf dem Monitor könne die Kinder die Ergebnisse ablesen. Der Schmuck ist nur vergoldet und die Münzen verraten, dass im 30-jährigen Krieg immer weniger Silber zur Münzenherstellung verwendet wurde. „Es ist interessant, mal solche alten Stücke zu untersuchen“, sagt Karla Stephan, bevor sie sich auch schon wieder in ihre Präsentation vertieft.

Die Ergebnisse werden im Geschwister-Scholl-Gymnasium vor den Mitschülern, Eltern und den Kindern der siebten Klassen präsentiert. „Nach der Präsentation freuen sich die Siebtklässler schon auf ihre Projektwoche im nächsten Jahr“, erzählt Uwe Kopte. Er weiß über das Interesse der Kinder Bescheid und ist dankbar, dass die Hochschule Zittau/Görlitz den Schülern so eine Erfahrung ermöglicht.

