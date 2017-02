Hier wird repariert Die Stadt will Straßen flicken und Gehwege in Ordnung bringen. Auch am Bahnhofsvorplatz soll sich was tun.

Sieht nicht gut aus. Hier ist was verrutscht am Bordstein der Bushaltestelle vorm Bahnhof Coswig. Ein Fall fürs Bauteam. © Christian Juppe

Die 2017er-Reparaturliste für Coswigs Straßen und Wege steht fest. Klar unterteilt in Aufgaben für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste. Und solche, für die die Förderrichtlinie Fremdfirmen vorschreibt.

243 000 Euro will die Stadt für die Arbeiten in eigener Regie aufwenden. Nicht ganz die Hälfte, 97 000 Euro, fließt ins Instandsetzen der schlechtesten Abschnitte in allen Ortsteilen. Dazu gehören allgemeiner Straßenflick, Fithalten der Straßenentwässerungsanlagen, Straßenkontrollfahrten, sagt Andreas Palusczyk, im Rathaus für Tiefbau zuständig, im Stadtentwicklungsausschuss. Auch zahlreiche Gehwege wie östliche Bergstraße, Birken- und Romerstraße sind reparaturbedürftig. Und die Straßen selbst, so Lößnitzstraße und Boselweg. Außerdem will die Stadt kaputte sandgeschlämmte Wege in Ordnung bringen.

Sie geht auch an den Bahnhofsvorplatz ran. Mit der Reparatur von Haltestellenborden an den Busspuren. Dort ist das Pflaster abgesackt, erklärt der Mann vom Tiefbau. Es soll angehoben, die Borde sollen neu gesetzt werden. Nicht zuletzt sind die Radständer in die Jahre gekommen. Die schlimmsten wolle man auswechseln.

Beim Stichwort Bahnhofsvorplatz macht Stadtrat Thomas Werner-Neubauer (Grüne) darauf aufmerksam, dass der abgesenkte Bordstein oft zugeparkt ist und jüngst durch große Schneehaufen blockiert war – ein großes Problem für Rad- und Rollstuhlfahrer. Und eine Anregung für die Stadt, zu klären, was da getan werden kann. Auch die nächste Frage bezweckt das. In den Radständern seien ihm sechs, sieben Fahrräder ohne Sattel aufgefallen, sagt Stadtrat Werner-Neubauer. Er vermutet Diebstahl. Ob nicht auch dagegen etwas getan werden könnte?!

Auf jeden Fall plant die Stadt noch mehr Baumaßnahmen. Noch im Frühjahr soll auf der Weststraße kurz vor der Schule weitergearbeitet werden. Nach dem Kanalbau erhält die Straße eine Asphaltfahrbahn. Ebenfalls im Frühjahr eingeordnet: Betonpflaster für etwa 300 Meter westlicher Gehweg auf der Mozartstraße, die Borde werden gerichtet. In Neucoswig ist die Steinstraße dran. Aber erst im Herbst. Dann kommt Betonpflaster auf rund 230 Meter östlichen Fußwegs.

Teil zwei des Reparaturplanes umfasst sechs Straßenprojekte, für die die Stadt Mittel aus der aktuellen Förderung für Kommunen plant. 90 Prozent immerhin, was für die Gesamtsumme von 143 700 Euro bei erhofften 129 300 Euro Fördermitteln nur noch 14 400 Euro Eigenmittel bedeuten würde. Allerdings ist inzwischen eine geringere Förderung angekündigt. Nur 99 000 Euro soll es für Coswig geben.

Das lässt sich möglicherweise dadurch ausgleichen, dass von Anfang an feststeht: Nicht alle Aufgaben sind 2017 zu schaffen, der Rest wird auf die nächsten Jahre verteilt. Nun bleibt wohl noch mehr übrig.

Neuen Asphalt gibt es für Schillerstraße (Lessing- bis Genossenschaftsstraße), Genossenschaftsstraße, Auerstraße (Busch- weg bis Waldstraße), Straße des Friedens (Moritzburger Straße bis Schillerstraße). Außerdem für die Alte Straße und für den Elberadweg in Kötitz unterhalb des Bades.

Vom Ausschuss kam Zustimmung. Und Hinweise auf weitere bedürftige Stellen. So auf den bei Bauarbeiten lädierten Radweg zwischen Auerstraße und Steinbacher Weg sowie auf die Zaschendorfer Straße. Zu den Winterschäden könne er noch nichts sagen, so Andreas Palusczyk. Erst wenn der Frost ganz raus ist. Dann werde kurzerhand entschieden, wo was gemacht wird.

