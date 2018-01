Hier wird in diesem Jahr gebaut Das Jahr 2018 wird wieder ein Baujahr für Döbeln. An vielen Stellen wird gleichzeitig gebaut – unter Voll- oder halbseitiger Sperrung. Ein Überblick.

Auf der viel befahrenen Bundesstraße 175 in Döbeln Ost zwischen Kreisverkehr und Chausseehauskreuzung wird ab März unter Vollsperrung gebaut. Hier müssen vor dem Ausbau der Straße viele Versorgungsleitungen umverlegt werden. © André Braun

Döbeln. Das Jahr 2018 wird wieder ein Baujahr für Döbeln. An vielen Stellen wird gleichzeitig gebaut – mit mehr oder weniger Auswirkungen für den Verkehr. Weiter geht es an der B 175 in Döbeln Ost. Voraussichtlich ab März wird in der Bundesstraße zwischen Kreisverkehr und Chausseehauskreuzung mit dem Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen begonnen – unter Vollsperrung. Weiterhin sind ab März Arbeiten für den Brückenbau an der Einmündung Richard-Köberlin-Straße unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung vorgesehen.

zur Startseite