Hier wird es jetzt weihnachtlich

Der Striezelmarkt ist schon offen. © dpa

Mit der Eröffnung des Striezelmarkts am Mittwoch ist Dresden in die Weihnachtssaison gestartet.

Wer dem Innenstadt-Trubel entgehen möchte, sollte einen Ausflug in andere in Stadtteile machen. Denn auch abseits der großen und zumindest am Wochenende überfüllten Märkte lässt sich die Adventszeit ebenfalls genießen.

Ein Überblick über Stadtteil- und Innenstadt-Märkte, die am ersten Dezemberwochenende geöffnet haben:

