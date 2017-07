Hier wird es brenzlig Immer wieder gefährliche Situationen: Ein Fahrlehrer erklärt die kritischsten Verkehrspunkte in Pirna.

Wer von der Stadtbrücke kommend rechts in die Fährstraße abbiegen will, muss Radfahrern und auch Fußgängern Vorrang gewähren. Der Fahrer des VW hält vorschriftsmäßig an, viele Autofahrer aber ignorieren diese Regelung. © Steffen Unger

Dieses Beispiel fällt Fahrlehrer Thomas Heinitz als eines der Ersten ein, fragt man ihn nach häufigen Verkehrsdelikten auf Pirnas Straßen: Seine Fahrschule liegt auf der Gartenstraße. Wenn er mit einem Schüler von dort aus die Stadtbrücke ansteuert und an deren Ende rechts abbiegt, sind seine Augen nicht nur vor, sondern auch hinter dem Fahrschulauto. Denn nachkommende Autofahrer rechnen oft nicht damit, dass das Fahrschulauto beim Abbiegen in die Fährstraße anhält, um Radler, die das Brückenende heruntersausen, und auch Fußgänger passieren zu lassen.

Wo es Probleme gibt







Vielleicht haben die Autofahrer seit ihrer Fahrschulzeit vergessen, dass man Fußgängern Vorrang gewähren muss, wenn sie im Kreuzungsbereich die Straße queren, in die man einbiegen möchte. Mancher denkt vielleicht auch, diese Abbiege-Regel gelte an der Fährstraße nicht – wegen der Verkehrsinsel. Ein Irrglaube. Das Vorhandensein der Insel spielt keine Rolle.

Dass die Regel von vielen Autofahrern missachtet wird, führt zu Verunsicherung, vor allem bei den Fußgängern. Da sie bei einem Unfall wesentlich schlimmere Folgen zu tragen hätten als der Autofahrer, bleiben sie lieber am Bordstein stehen. Wie aber reagiert man dann? Egal, welche Fortbewegungsart man vertritt, rät Heinitz: „Blickkontakt suchen, Vertrauen zum Gegenüber aufbauen.“ So ist erst einmal sicher, dass man einander gesehen hat, und stumme Absprachen sind möglich.

Die Situation zusätzlich unübersichtlich machen an der Ecke Stadtbrücke/Fährstraße einige Radfahrer, die stadteinwärts unterwegs sind, obwohl der Radstreifen für diese Richtung nicht freigegeben ist. Auch sie muss der abbiegende Autofahrer passieren lassen, selbst wenn sie verkehrswidrig in die falsche Richtung fahren. Viele scheuen einfach den viel zu engen Radweg auf der anderen Straßenseite.

Aber nicht nur die Copitzer Stadtbrücken-Abfahrt ist unfallträchtig, auch andere Kreuzungen und Straßenabschnitte in Pirna haben es in sich, wie die Beispiele unten zeigen. Fahrlehrer Thomas Heinitz rät auch erfahrenen Autofahrern, sich regelmäßig mit den Verkehrsregeln auseinanderzusetzen, damit sich Fehler nicht einschleifen. „In Kombination mit vorausschauendem Fahren können so viele Unfälle vermieden werden“, weiß Heinitz.

Zudem erinnert er an die Pflicht aller Verkehrsteilnehmer, sich regelmäßig über Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung zu informieren.

zur Startseite