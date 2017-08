Hier wird durchgespült Nächste Woche wird ein Teil des Abwassernetzes kontrolliert.

Blick in einen Abwasserkanal © Symbolbild/Steffen Füssel

Am Donnerstag, dem 17. August, und am darauffolgenden Freitag wird der öffentliche Abwasserkanal kontrolliert, per TV-Inspektion. Zuvor erfolgt eine Hochdruck-Reinigung, so die Gemeinde. Und zwar in folgendem Bereich: An den Obstwiesen sowie Friedensstraße zwischen Rathausplatz und Hausnummer 87. Die Arbeiten finden jeweils von etwa 6 Uhr bis 16 Uhr statt.

Anwohner und Anlieger sollten während der Arbeiten Schächte und Straßeneinläufe in der Straße frei halten und nicht mit Fahrzeugen verstellen. Betroffene Anwohner erhalten vom Eigenbetrieb WAW eine schriftliche Information. Außerdem macht die Gemeinde darauf aufmerksam, dass während der Kanalreinigung/-inspektion Verkehrseinschränkungen auftreten können, da im Bereich der Kanalschächte gearbeitet werden muss. (SZ)

