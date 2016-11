Hier will Bautzen investieren Viel Geld wird in den Straßenbau gesteckt. Auch ein ersehnter Neubau steht auf der Liste.

Der Anbau an der Fichte-Grundschule hat Gestalt angenommen. Viel Geld steckt die Stadt auch im nächsten Jahr in die Schule. Ihre Modernisierung wird insgesamt 3,4 Millionen Euro kosten. © Uwe Soeder

Bautzens Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 steht. 13,6 Millionen Euro hat die Stadt für Investitionen zur Verfügung, wie Kämmerin Regine Krause berichtet. Das Geld kommt vor allem dem Straßenbau, dem Brandschutz und den Schulen zugute. Die SZ nennt die wichtigsten Projekte.

Straßenbau

Für die Sanierung von Straßen werden rund 3,7 Millionen Euro veranschlagt. Geplant sind die Sanierung eines Teils der Allendestraße im Musikerviertel, eines Abschnitts der Oberkainaer Straße sowie weitere Arbeiten an der Taucherstraße. Wichtige Projekte sind auch der Ausbau der Zeppelinstraße und der Schliebenkreisel.

Hochwasserschutz

Gut 1,2 Millionen Euro sollen 2017 in die öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen investiert werden. Unter anderem sind Hochwasserschutzmaßnahmen beim Stiebitzbach, in der Seidau und in Rattwitz am Jordanbach vorgesehen. Der Uhnagraben, der in diesem Jahr bei Starkregen überlief und zwei Grundstücke flutete, soll ebenfalls ertüchtigt werden. Für alle Maßnahmen erwartet die Stadt umfangreiche Fördermittel.

Schulbau

Nachdem die Curie-Grundschule feierlich eingeweiht wurde, zogen nach den Herbstferien die Fichte-Schüler in den Ausweichstandort in Gesundbrunnen, sodass die großen Baumaßnahmen an der Fichte-Grundschule starten konnten. Wenn die Modernisierung planmäßig im nächsten Jahr abgeschlossen werden kann, sollen insgesamt 3,4 Millionen Euro in die Erneuerung geflossen sein. Des Weiteren ist vorgesehen, im nächsten Jahr etwa 250 000 Euro für Mobiliar sowie Lehr- und Lernmittel in den Grund- und Oberschulen, den Gymnasien und der Förderschule zu investieren.

Brandschutz

Ein neues Feuerwehrhaus für Niederkaina soll endlich kommen. Das mehrmals hinten angestellte Vorhaben soll nun 2017 starten. 412 000 Euro sind für die Planung und Realisierung eines Neubaus und einer Leichtbauhalle eingestellt. Insgesamt will die Stadt in den Bau des Feuerwehrhauses anderthalb Millionen Euro stecken. 200 000 Euro sind nächstes Jahr auch für Baumaßnahmen auf der Hauptfeuerwache in Gesundbrunnen vorgesehen. Dort werden die Stellplätze langsam eng, wie Markus Bergander, der Leiter der Berufsfeuerwehr, berichtet. Aktuell denkt man über den Anbau von Garagen nach. Zudem ist die Fassade der Wache am Gesundbrunnenring in die Jahre gekommen und muss ausgebessert werden. Ein weiterer großer Posten ist der Kauf eines neuen Löschfahrzeugs im Wert von 370 000 Euro für Kleinwelka. Geld wird auch in neue Feuerwehrgeräte und den Erhalt der Ausstattung gesteckt. So sind 40 000 Euro für die Beschaffung von Atemlufttechnik eingeplant.

Weitere Hochbauprojekte

Sicherung und Umbau von Wasserturm und Mönchskirchruine kostet die Stadt im nächsten Jahr weitere 400 000 Euro. 195 000 stehen für die Mehrzweckhalle am Schützenplatz im Plan. Hier ist für die nächsten drei Jahre eine schrittweise Sanierung angedacht. Für den Baustart der neuen Kita am Schützenplatz sind 200 000 Euro vorgesehen. Insgesamt werden für die Kindertageseinrichtung bis zum Jahr 2020 fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Alles ohne Schulden

Die Stadt steht gut da. „Wir sind seit Mitte dieses Jahres schuldenfrei“, erklärt Stadtkämmerin Regine Krause. Zum Vergleich: 2002 musste die Stadt allein 1,4 Millionen Euro an Zinsen für aufgenommene Kredite zahlen. An der Schuldenfreiheit soll festgehalten werden. Bautzen will keine Kredite aufnehmen. Die Investitionen rausgenommen kalkuliert die Kämmerei für das laufende Jahr 2017 mit Ausgaben in Höhe von 73,5 Millionen Euro. Dem stehen Einnahmen von 75 Millionen Euro gegenüber. Der Überschuss von 1,5 Millionen Euro geht auf die guten Erlöse der kommunalen Unternehmen Energie- und Wasserwerke Bautzen und die Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen zurück. „Wenn es unseren Gesellschaften gut geht, dann geht es unserer Stadt gut“, so Regine Krause.

