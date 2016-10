Hier werden Sie Ihr Herbstlaub los Die Grüngut-Annahmeplätze sind weiterhin geöffnet. Einer geht in die Verlängerung.

© Thorsten Eckert

Die Laubfärbung setzte in diesem Jahr später als sonst ein. Inzwischen fallen die Blätter. Es ist aber auch noch reichlich Laub auf den Bäumen. In den nächsten dreieinhalb Wochen bleiben die Sammelplätze für Grüngut noch geöffnet. Die meisten planmäßig. Die Betreiber hatten von Anfang an bis Ende November kalkuliert.

Ein Betreiber verlängerte die Annahmesaison – Matthias Ahrens, Chef der Agrargemeinschaft Oberland. Er betreibt seit diesem Jahr eine Annahmestelle für Gras, Laub und Pflanzenreste in Steinigtwolmsdorf. Eigentlich sollte dort Ende Oktober für dieses Jahr Schluss sein. Doch der Platz bleibt noch bis zum 25. November geöffnet. Fürs kommende Jahr stellt Matthias Ahrens eine Neuerung in Aussicht: Dann können Freizeitgärtner bei ihm wahrscheinlich auch Baum- und Heckenverschnitt abgeben. In diesem Jahr war das noch nicht möglich.

Dass Grüngutplätze bei Bedarf auch noch im Dezember offen bleiben, ist aktuell nicht abzusehen. „Es gab bereits Jahre, in denen die Laubfärbung spät eingesetzt hat. Unserer Erfahrung nach bestand im Dezember trotzdem kein Mehrbedarf über das reguläre Angebot hinaus“, sagte Sabine Rötschke, Sprecherin des Landratsamtes. Die Kreisbehörde ist für die Plätze in Bischofswerda und Großharthau zuständig. Sollte sich „flächendeckend ein solcher deutlicher Mehrbedarf abzeichnen, werden wir zur gegebenen Zeit die Möglichkeiten der Entsorgung ausloten und auch mit den Grünannahmestellen verhandeln“, sagte sie. Ähnlich ist es in Burkau, wo die Gemeinde den Sammelplatz selbst betreibt. Bürgermeister Sebastian Hein sieht derzeit keinen Bedarf, die Saison zu verlängern. Er will die Entscheidung von der Situation abhängig machen. Marko Birnstengel, Chef des Putzkauer Agrarbetriebes, schließt eine Verlängerung nicht aus. „Bei Bedarf halten wir unseren Platz auch noch Anfang Dezember offen.“ (SZ)

zur Startseite