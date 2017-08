Hier wächst Erksdorfs Schmuckstück Die Arbeiten am Sportkomplex samt Turnhalle liegen im Plan. Aber die geplante Bühne sorgt ein wenig für Wirbel.

zurück Bild 1 von 3 weiter Schon jetzt ist es deutlich zu erkennen: Die sanierte historische Turnhalle wird auch farblich ein echter Hingucker mitten im Ortszentrum von Großerkmannsdorf. Noch aber brauchen Schüler und Vereine ein bisschen Geduld. © Thorsten Eckert Schon jetzt ist es deutlich zu erkennen: Die sanierte historische Turnhalle wird auch farblich ein echter Hingucker mitten im Ortszentrum von Großerkmannsdorf. Noch aber brauchen Schüler und Vereine ein bisschen Geduld.

Auch der moderne Anbau ist schon gut vorangekommen: Hier werden Sanitäranlagen und vor allem die Räume zur Unterbringung der Geräte ihren Platz haben.

Ein erster Eindruck vom neu gestalteten Innenraum der Turnhalle: Die Decke wurde nicht abgehangen, so ist für Ballsport sozusagen mehr „Luft nach oben“.

Die Störche oben auf dem ausgedienten Schornstein nahmen’s sportlich. Und die Sache unter ihnen hatte ja auch tatsächlich mit Sport zu tun. Denn die mehr als in die Jahre gekommene Turnhalle im Radeberger Ortsteil Großerkmannsdorf wird derzeit bekanntlich grundhaft saniert und umgebaut; zudem wächst auch noch ein moderner Flachbau für Geräteräume und Sanitäranlagen. Damit bekommt Großerkmannsdorf für rund zwei Millionen Euro einen echten Sportkomplex mitten im Ortskern. Denn gleich nebenan gibt es ja schon den schmucken Sportplatz; und für den werden auch gleich noch vernünftige Parkplätze mit entstehen. Und über allem oben auf dem Schornstein der Turnhalle thront nach wie vor das Storchennest. Und wenn die Störche dann im kommenden Jahr Großerkmannsdorf wieder ansteuern, dann werden sie fast pünktlich zur feierlichen Einweihung landen.

Denn, so wie die Arbeiten derzeit laufen, können die Großerkmannsdorfer Karnevalisten als Erste die umgebaute Turnhalle im Januar und Februar für ihre beliebten Faschingsveranstaltungen nutzen – „und anschließend können dann auch die Grundschüler hier mit dem Schulsport einziehen“, machte Großerkmannsdorfs Ortsvorsteher Dr. Karl-Wilhelm Leege (Freie Wähler) während der jüngsten Ortschaftsratssitzung klar, dass alles weitgehend im Plan liegt. Der Innenausbau der Halle sei zu gut 70 Prozent erledigt, in zwei Wochen wird der Sportfußboden eingebaut. „Zu den gut sechs Wochen Bauverzug wegen des Winters ist jedenfalls nichts mehr dazugekommen, ich bin sehr, sehr zufrieden“, freute er sich.

Ist die Bühne zu klein?

Nicht ganz so zufrieden ist hingegen Thomas Müller. Der Gastwirt des benachbarten Gasthofs sitzt ja ebenfalls im Ortschaftsrat und wird – so wie schon bisher – auch künftig die Versorgung für Veranstaltungen in der Halle übernehmen. „Ich habe mir das jetzt mal angeschaut – die Bühne kommt mir wirklich sehr klein vor“, wundert er sich. Dass hier das Großerkmannsdorfer Blasorchester Platz haben könnte, glaubt er jedenfalls nicht, „denn die Bühne scheint mir sogar für ein Trio viel zu klein.“

Die Sache mit der Bühne ist auch dem Ortsvorsteher aufgefallen. Immer dienstags trifft er sich mit den Bauleuten zur Bauberatung. „Die Bretter, die jetzt links und rechts die Bühne verkleinern sind Schallschutz“, hat sich Dr. Leege erkundigt. Deshalb war eine sogenannte Klappbühne geplant, die bei Bedarf einfach aufgeklappt werden kann und so den Platz vergrößert. „Aber es war kein Angebot unter 60 000 Euro zu bekommen, das war nicht mehr in den Baukosten drin“, bedauert er. Im benachbarten Ullersdorf sei das anders, „weil dort ein Neubau entsteht, ist die Fördermittelausstattung eine andere.“

Aber eine Lösung wird es geben, machte dann Michael Müller deutlich. Er ist der Chef der Karnevalisten und sucht im Auftrag der Stadtverwaltung ein sogenanntes transportables Bühnensystem. Bühnenelemente, die dann vor die Bühne gebaut werden können. „Was uns sehr flexibel macht, weil man so beispielsweise auch einen Laufsteg bauen kann – und zudem die Bühnenelemente auch mal außerhalb der Halle bei Veranstaltungen nutzen kann.“

Also alles im sprichwörtlichen grünen Bereich. Und das freut natürlich nicht nur die Störche.

