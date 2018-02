Hier verläuft die Menschenkette Mit vielen Veranstaltungen soll friedlich gedacht werden. Doch es kann zu Störungen kommen.

© Archivfoto: Sven Ellger

Auch der 73. Jahrestag der Bombardierung der Stadt steht im Zeichen des Gedenkens und der Versöhnung. Wenn die Gräber besucht, die Kränze abgelegt, die Zeitzeugen befragt und die Bezüge zu aktuellen Kriegen hergestellt sind, soll sich erneut eine Menschenkette schließen.

Der symbolische Schutz der Innenstadt vor der Vereinnahmung von Neonazis ist seit Jahren die am besten besuchte Veranstaltung am 13. Februar. Rund 11 000 Teilnehmer werden auch an diesem Dienstag wieder erwartet. Ab 16 Uhr können sich Interessierte an der Goldenen Pforte des Rathauses versammeln. Um 17 Uhr sprechen der Anmelder und TU-Rektor Professor Hans Müller-Steinhagen und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) dort. Danach, gegen 17.30 Uhr, verteilen sich die Menschen entlang der Strecke.

Diese führt in diesem Jahr vom Rathaus, über die Kreuzstraße, den Altmarkt, die Wilsdruffer Straße, den Postplatz, die Sophienstraße, den Theaterplatz, das Terrassenufer, die Augustusbrücke, das Königsufer, die Carolabrücke, den Rathenauplatz, die Schießgasse, die Ringstraße, bis sie sich am Rathaus schließt (Grafik). OB Hilbert ruft zur Teilnahme auf: „Dieser schicksalhafte Tag ist ein Brandzeichen in der Geschichte unserer Stadt. Jede Generation muss sich neu damit auseinandersetzten und dieses Erinnern in die Zukunft tragen. So, wie wir unsere Erinnerungskultur in Dresden gestalten wollen, heißt das eine klare Positionierung für eine offene Gesellschaft, für Demokratie, Respekt, Vielfalt, Internationalität und Frieden.“

Auch Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) wird an Veranstaltungen teilnehmen. Er appelliert, „in aller Stille und Friedlichkeit“ zu gedenken. „Der 13. Februar ist eine Mahnung für Frieden und Völkerverständigung. An diesem Gedenktag sollten wir wieder mehr den Zeitzeugen und ihren Geschichten zuhören, statt den Tag lautstark für politische Zwecke zu instrumentalisieren“, so Rößler. Allerdings besteht genau diese Gefahr: Die asylfeindlichen „Wellenlängen“ wollen gar den kompletten Neumarkt von 10 bis 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch besetzen. Die AfD hat eine Versammlung ab 19.30 Uhr auf dem Altmarkt angemeldet. Für beide Veranstaltungen sind zudem bereits linke Gegendemonstrationen angekündigt.

Zwar versucht die Versammlungsbehörde der Stadt, die parallelen Veranstaltungen auf dem Neumarkt – wie das stille Gedenken vor der Frauenkirche – zu schützen, indem sie den „Wellenlängen“ nur einen Teil des Platzes zugesteht. Doch die Anmelder sind vor dem Verwaltungsgericht dagegen vorgegangen. Nachdem die Richter dort der Stadt recht gegeben haben, landete der Fall auch noch vor dem Oberverwaltungsgericht, das wohl am Dienstagvormittag entscheiden will. Zudem flatterte der Behörde noch eine Anmeldung für ein „stilles Gedenken der Opfer des Luftangriffes“ auf dem Altmarkt auf den Tisch. Das Spektrum der Anmelder ist unbekannt, wird aber als eher rechts eingeordnet.

